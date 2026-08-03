Двойной праздник в семье Зинченко: как звездные супруги отпраздновала дни рождения дочерей

Известный украинский футболист Александр Зинченко и его жена, спортивная журналистка и блогер Влада Седан, устроили грандиозный праздник для своих детей. Звездные родители два дня подряд отмечали дни рождения дочерей – Евы и Леи.

Начало августа стало для семьи Зинченко особенным периодом, ведь разница между днями рождения девочек составляет всего один день. Первого августа старшей дочери Еве исполнилось 5 лет, а уже второго августа младшая Лея отпраздновала свое 3-летие. Счастливая мама поделилась эмоциями в соцсетях, отметив, что девочки – ее самое большое счастье.

Для именинниц родители организовали сказочные локации со стильными фотозонами и подобрали отдельную тематику для каждого праздника. Праздник 5-летней Евы прошел в стиле мультфильмов о Микки и Мини Маусах. Девочку сфотографировали на фоне тематических воздушных шариков и розовых сердечек, праздничный торт также был украшен этими персонажами, а в дополнение именинница получила огромные букеты розовых и красных роз.

Праздник 5-летней Евы / фото из инстаграма

В свою очередь, для трехлетней Леи выбрали стилистику мультфильма "Лило и Стич".

Праздник 3-летней Леи / фото из инстаграма

Помимо праздничных снимков, Влада Седан опубликовала результаты профессиональной фотосессии, где сестры позируют в стиле family look – в одинаковых ярких розовых спортивных костюмах, футболках, кепках и кроссовках.

Ева и Лея / фото из инстаграма

Отец семейства также поздравил старшую дочь в инстаграме, опубликовав ее фото с теннисной ракеткой и трогательно обратившись к ней:

5 лет. Время, остановись хоть на мгновение! С днем рождения, принцесса.

Зинченко обратился к дочери / фото из инстаграма

У семьи Мирошниченко тоже праздник. Их приемный сын Марсель тоже отпраздновал 5-летие. По этому случаю Инна очень трогательно поздравила мальчика, написав душевное сообщение.