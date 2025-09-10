Терен загадочно прокомментировал слухи о романе с известной блогершей: "Поддерживаем друг друга"
- Александру Терену приписывают роман с блогером Еленой Мандзюк, но он загадочно прокомментировал эти слухи.
- Терен отметил, что они с Мандзюк имеют схожие взгляды на общество и поддерживают друг друга.
Уже долгое время ветерану войны и главному герою 13 сезона проекта "Холостяк" Александру Терену приписывают роман с блогером Еленой Мандзюк. Так, мужчина в очередной раз прокомментировал информацию, которая распространяется в сети.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам". Терен довольно загадочно прокомментировал слухи о романе с Мандзюк, чем еще больше подогрел интерес к тому, какие между ними отношения на самом деле.
Пусть это останется загадкой. Мы очень поддерживаем друг друга. У нас достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы. Конечно, как могу – так ее и поддерживаю,
– сказал Александр Терен.
Когда и почему появились слухи о романе?
В начале февраля Александр Терен и победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень объявили о расставании. Позже ветеран рассказал, что отправился на отдых на Кипр, где была и Елена Мандзюк. Так, в сети предположили, что между ними роман, однако знаменитости опровергли слухи.
Впоследствии в интервью Рамине Эсхакзай Елена рассказала, что это Александр предложил ей поехать на Кипр. Ветеран поехал туда по приглашению украинского культурного центра "Объятия".
Блогер признавалась, что между ними с Тереном дружеские отношения. Интересно, что это именно он натолкнул Елену на лечение, когда женщине диагностировали депрессию.