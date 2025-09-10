Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам". Терен довольно загадочно прокомментировал слухи о романе с Мандзюк, чем еще больше подогрел интерес к тому, какие между ними отношения на самом деле.

Не пропустите Не ведитесь, – Александр Терен резко отреагировал на слухи о его ранении на передовой

Пусть это останется загадкой. Мы очень поддерживаем друг друга. У нас достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы. Конечно, как могу – так ее и поддерживаю,

– сказал Александр Терен.

Когда и почему появились слухи о романе?