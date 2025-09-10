Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок". Терен доволі загадково прокоментував чутки про роман з Мандзюк, чим ще більше підігрів інтерес до того, які між ними стосунки насправді.

Не пропустіть Не ведіться, – Олександр Терен різко відреагував на чутки про його поранення на передовій

Нехай це залишиться загадкою. Ми дуже підтримуємо одне одного. У нас досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава зі суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси. Звичайно, як можу – так її й підтримую,
– сказав Олександр Терен.

Коли й чому з'явилися чутки про роман?

  • На початку лютого Олександр Терен та переможниця 13 сезону романтичного шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь оголосили про розставання. Пізніше ветеран розповів, що відправився на відпочинок на Кіпр, де була й Олена Мандзюк. Так, у мережі припустили, що між ними роман, однак знаменитості спростували чутки.

  • Згодом в інтерв'ю Раміні Есхакзай Олена розповіла, що це Олександр запропонував їй поїхати на Кіпр. Ветеран поїхав туди на запрошення українського культурного центру "Обійми".

  • Блогерка зізнавалась, що між ними з Тереном дружні стосунки. Цікаво, що це саме він наштовхнув Олену на лікування, коли жінці діагностували депресію.