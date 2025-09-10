Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок". Терен доволі загадково прокоментував чутки про роман з Мандзюк, чим ще більше підігрів інтерес до того, які між ними стосунки насправді.

Нехай це залишиться загадкою. Ми дуже підтримуємо одне одного. У нас досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава зі суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси. Звичайно, як можу – так її й підтримую,

– сказав Олександр Терен.

Коли й чому з'явилися чутки про роман?