Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок". Терен доволі загадково прокоментував чутки про роман з Мандзюк, чим ще більше підігрів інтерес до того, які між ними стосунки насправді.
Нехай це залишиться загадкою. Ми дуже підтримуємо одне одного. У нас досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава зі суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси. Звичайно, як можу – так її й підтримую,
– сказав Олександр Терен.
Коли й чому з'явилися чутки про роман?
На початку лютого Олександр Терен та переможниця 13 сезону романтичного шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь оголосили про розставання. Пізніше ветеран розповів, що відправився на відпочинок на Кіпр, де була й Олена Мандзюк. Так, у мережі припустили, що між ними роман, однак знаменитості спростували чутки.
Згодом в інтерв'ю Раміні Есхакзай Олена розповіла, що це Олександр запропонував їй поїхати на Кіпр. Ветеран поїхав туди на запрошення українського культурного центру "Обійми".
Блогерка зізнавалась, що між ними з Тереном дружні стосунки. Цікаво, що це саме він наштовхнув Олену на лікування, коли жінці діагностували депресію.