Він різко спростував їх. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Терена.

Не пропустіть Безсоромно розповів про інтим з дружиною та зради: Віктор Розовий оскандалився новим інтерв'ю

Так, Олександр записав відеозвернення, де підкреслив, що проти нього навмисно поширюють фейкову інформацію. На його думку, за цим можуть стояти окремі блогери. Зокрема, натякнув на блогерку Анну Алхім, яка виїхала з України в Дубай на тлі мовного скандалу після якого проти неї відкрили кримінальні провадження

Людям завжди легше вірити в щось погане, ніж хороше. Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї всі вірять. Це не виправдання перед ботами помийки з Дубаїв, а заклик думати до думаючих. Не розганяйте і не ведіться на фейки,

– наголосив Будько.

Він також додав, що обставини його поранення можуть підтвердити побратими з батальйону "Карпатська Січ".

Важливо зауважити, що це вже не вперше шириться подібна інформація про Олександра і раніше йому теж доводилося її спростовувати й наводити докази.

Що відомо про службу Терена в ЗСУ?

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Будько, який до цього працював баристою та навчався графічного дизайну, приєднався до лав Збройних сил України.

24 серпня 2022 року під час боїв у Харківській області в його окоп влучив ворожий снаряд. Ветеран наголосив, що досі не знає, що тоді "прилетіло". Унаслідок цього він зазнав тяжких поранень: йому ампутували одну ногу та частково іншу.