Alekseev отказался выступать на фестивале Лаймы Вайкуле и назвал причину

Певец Alekseev сообщил, что не будет выступать в Юрмале, где ежегодно проходит фестиваль Лаймы Вайкуле. Он объяснил, что стало причиной такого решения.

Alekseev рассказал, что в этом году, как и в прошлом, получил приглашение на фестиваль. Но на этот раз он состоится без его участия, пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.

К слову "Мама" Сердючки нарушила молчание после скандала из-за русскоязычных песен на концерте

Певец объяснил, что сейчас артистам не всегда позволяют выезжать за границу. Причина на выезд должна быть благотворительной.

Вы же понимаете, это всегда, скажем так, эксклюзивная история. Она индивидуальна под каждый выезд. Нет такого, что тебе дают карт-бланш, что ты можешь кататься туда-сюда под каждое выступление. Во-первых, это должно быть выступление, безусловно, благотворительного характера. И можно выезжать только по этой причине,

– отметил Alekseev.

Исполнитель добавил, что уже достаточно давно не покидал Украину. И после изменений в законодательстве не планирует выезжать за границу в ближайшее время.

Что известно о фестивале в Юрмале

Фестиваль Лаймы Вайкуле проходит с 2015 года. На них обычно выступают артисты из разных стран. Во время полномасштабного вторжения в рамках мероприятия проводили вечера в поддержку Украины.

Однако стоит добавить, что на фестиваль продолжают приглашать российских артистов (тех, кто осуждает войну или имеет гражданство другой страны). Но даже несмотря на это, выступления украинских звезд на одной площадке с российскими не всегда положительно воспринимают в обществе. Ведь подобные ситуации могут нести опасные месседжи о "дружбе" народов.