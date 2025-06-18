Alekseev розповів, що цього року, як і минулого, отримав запрошення на фестиваль. Та цього разу він відбудеться без його участі, пише Show 24 з посиланням на ТСН.

До слова "Мама" Сердючки порушила мовчання після скандалу через російськомовні пісні на концерті

Співак пояснив, що зараз артистам не завжди дозволяють виїжджати за кордон. Причина на виїзд повинна бути благодійною.

Ви ж розумієте, це завжди, скажімо так, ексклюзивна історія. Вона індивідуальна під кожен виїзд. Немає такого, що тобі дають карт-бланш, що ти можеш кататися туди-сюди під кожний виступ. По-перше, це має бути виступ, безумовно, благодійного характеру. І можна виїжджати тільки через цю причину,

– зазначив Alekseev.

Виконавець додав, що вже досить давно не покидав Україну. І після змін у законодавстві не планує виїжджати за кордон найближчим часом.

Що відомо про фестиваль у Юрмалі

Фестиваль Лайми Вайкуле проходить з 2015 року. На них зазвичай виступають артисти з різних країн. Під час повномасштабного вторгнення у межах заходу проводили вечори на підтримку України.

Однак варто додати, що на фестиваль продовжують запрошувати російських артистів (тих, хто засуджує війну чи має громадянство іншої країни). Та навіть попри це, виступи українських зірок на одному майданчику з російськими не завжди позитивно сприймають у суспільстві. Адже подібні ситуації можуть нести небезпечні меседжі про "дружбу" народів.