Alekseev заговорил о личной жизни на фоне слухов о романе с известной блогершей

Украинский певец Alekseev сделал новое заявление. Он неоднозначно ответил на ходящие слухи о своих возможных отношениях с известной блогершей.

Уже давно Alekseev (настоящее имя — Никита Алексеев) приписывают роман с блогершей и юмористкой Дашей Кубик. Однако пара до сих пор так и не подтвердила отношения. Новое заявление певец сделал в программе"Наедине с Гламуром".

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Alekseev интригующе отвечал на вопросы ведущей. В частности, певца спросили, влюблен ли он сейчас.

"Возможно, да", — ответил исполнитель.

Интервьюерша спросила, что должно произойти, чтобы Alekseev и Даша Кубик наконец раскрыли свои отношения. На это певец также ответил загадочно.

Я вам не смогу ответить на этот вопрос. Ну, вы же видите, что эта игра у нас не получается,

– сказал артист.



Даша и Никита в шоу "Мультитрек" / Фото из Instagram шоу

Что известно о личной жизни Alekseev?

В 2019 году Никита впервые появился на публике с певицей Ульяной Синецкой. Пара к тому времени уже год была в отношениях и жила вместе в Киеве, хотя сама Ульяна родом из России.

Летом 2024 года появились первые слухи о том, что Alekseev расстался со своей возлюбленной-россиянкой. И уже через несколько месяцев певец подтвердил эту новость. В ответ на вопрос, что стало причиной, он процитировал строки из своей песни: "В смыслах, которые искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя".

Тогда же Alekseev признался, что симпатия между ним и Дашей Кубик заметна невооруженным глазом. Пару не раз видели вместе на публике, однако они отказываются комментировать личную жизнь и возможные отношения.