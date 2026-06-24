Уже тривалий час Alekseev (справжнє ім'я – Микита Алєксєєв) приписують роман з блогеркою та гумористкою Дашею Кубік. Однак пара досі так і не підтвердила стосунки. Нову заяву співак зробив у програмі "Наодинці з Гламуром".

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Alekseev з інтригою відповідав на запитання ведучої. Зокрема, у співака поцікавилися, чи закоханий він зараз.

"Можливо, так", – відповів виконавець.

Інтерв'юерка запитала, що повинно статися, щоб Alekseev та Даша Кубік нарешті розсекретили свої стосунки. На це співак також відповів з інтригою.

Я вам не зможу відповісти на це. Ну ви ж бачите, що ця гра нам не вдається,

– сказав артист.



Даша і Микита в шоу "Мультитрек" / Фото з інстаграму шоу

Що відомо про особисте життя Alekseev?

У 2019 році Микита вперше з'явився на публіці зі співачкою Уляною Синецькою. Пара на той час вже рік перебувала у стосунках та проживала разом у Києві, хоч сама Уляна родом з Росії.

Улітку 2024 року з'явилися перші чутки про те, що Alekseev розійшовся з коханою-росіянкою. І вже за кілька місяців співак підтвердив цю новину. У відповідь на запитання, що стало причиною, він процитував рядки зі своєї пісні: "У сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе".

Тоді ж Alekseev зізнався, що симпатію між ним і Дашею Кубік помітно неозброєним оком. Пару не раз бачили разом на публіці, однак вони відмовляються коментувати особисте життя та можливі стосунки.