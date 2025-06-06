Когда-то был звездой, – актер Алексей Горбунов с иронией высказался о своей пенсии

63-летний актер Алексей Горбунов признался, что ему пришлось частично изменить свою деятельность. Он не только снимается в кино, но и занимается стендапом, ведь размер пенсии не позволяет ему оставить работу.

Алексей Горбунов высказался о своей нынешней деятельности и пенсии на своем творческом вечере. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Актер на встрече со зрителями пел песни своей группы и показал фильм "Счастье" с его участием. Он признался, что более 40 лет посвятил киноиндустрии.

"Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро еще буду выходить с молодыми в Twitch. Потому что пенсии нет, кино – почти тоже, а надо же как-то жить", – сказал Горбунов.

Алексей Горбунов признался, что изменил свою деятельность, в частности, из-за финансовых трудностей. Его пенсия составляет всего 3400 гривен.

Я детям своим говорю, что сейчас сложные времена и надо готовиться ко всему. Это когда-то папа был звездой, а сейчас – папа на пенсии. А пенсия у папы – 3 тысячи 400 гривен. И я сказал: "Нет-нет-нет, мне не надо. Отдайте людям, которым это более важно и нужно". А я уже как-то с молодыми, под гитару на улице или в Интернете. Кстати, для военных мы тоже выступаем, и где только уже не были,

– отметил актер.

Напомним, Алексей Горбунов – один из тех актеров, которые имели довольно успешную карьеру в России. Но с 2014 года он разорвал контракты и поехал в Украину, выступал для военных в госпиталях и частях.