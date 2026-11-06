"Не повторяйте моих ошибок": больной раком кожи режиссер Комаровский обратился к поклонникам

Украинский режиссер Алексей Комаровский откровенно рассказал о новых подробностях своей борьбы с раком кожи. Художник признался, что уже готовится к серьезной операции на лице и был вынужден кардинально изменить образ жизни.

В интервью для проекта РБК-Украина мужчина рассказал, что на его лице появилось злокачественное образование. Хотя в семье уже были подобные случаи, такой диагноз стал для него настоящей неожиданностью.

Конкретную стадию заболевания режиссер назвать не стал. Однако он заверил, что болезнь не имеет агрессивного течения, поэтому прогнозы врачей обнадеживают.

Я точно не ощущал того, что люди ощущают на очень агрессивных или других серьезных стадиях. Я буду жить. Если не запущу, все вовремя сделаю и буду следить,

– поделился Алексей.

Из-за болезни Комаровскому пришлось навсегда отказаться от любимой привычки. Теперь ему категорически нельзя загорать.

Я уже смирился. Есть план действий и конкретные процессы. Я уже запретил себе некоторые вещи: загар. Я очень любил загорать. Солнце – для меня запретная вещь. Но меня вдохновили те известные люди, которые боролись с этим. Я не могу это скрыть, и мне нужно просто сказать: да, это так, не повторяйте моих ошибок. Теперь у меня есть мотивация напомнить об этом людям,

– рассказал режиссер.

Сейчас пораженный участок на лице он прикрывает специальным пластырем и не стесняется своей внешности. Впереди Алексея ждет хирургическое вмешательство, последствия которого будут довольно заметными.

После операции будет вообще такая большая штука. Но ничего, нормально. Она не отнимает сил на этой стадии. Я энергичен,

– признался Комаровский.

Алексей Комаровский / фото aleks_komarovsky

Своей историей художник стремится напомнить украинцам о важности своевременных медицинских обследований. Он призывает не повторять его ошибок и внимательно относиться к собственному здоровью.

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