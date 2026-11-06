Боялась, что это онкология, – победительница шоу "Холостяк" Белень сообщила о проблемах со здоровьем

Больше всего она боялась услышать онкологический диагноз, однако результаты анализов принесли ей облегчение. О своем самочувствии и результатах обследований Инна рассказала в Instagram.

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Блогерша призналась, что очень переживала в ожидании результатов цитологии, но худшие опасения не оправдались.

Я очень ждала этих результатов, потому что больше всего боялась, что это может быть онкология. Даже несмотря на минимальную вероятность, сама мысль о том, что в жидкости могут обнаружить злокачественные клетки, не давала мне покоя. Слава Богу, по результатам исследования их не обнаружили– поделилась Инна.

Впрочем, проблема все же есть: врачи диагностировали у нее серому – скопление жидкости, вызвавшее сильное воспаление в организме. Лечение продолжается, но пока безрезультатно.

Жидкость откачивали уже дважды, но она снова скапливается. Почти каждый вечер температура 37,8 °С, и воспаление до сих пор не проходит– рассказала молодая мама.

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Из-за длительной терапии и недавно перенесенной бронхиальной обструкции ее иммунитет сильно ослаб. Поэтому Инна планирует ехать в столицу, чтобы врачи подробнее выяснили причину болезни.

Я уже больше месяца на лекарствах, в том числе на антибиотиках. Организм просто истощен, ощущение, что иммунитет уже на нуле. Поэтому снова едем в Киев, в клинику. Надо наконец разобраться, почему воспаление не проходит, а жидкость постоянно скапливается– отметила она.

Белень искренне поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала держать их в курсе своего лечения.

Инна Белень рассказала о проблемах со здоровьем и результатах обследований / Скриншоты из Instagram-сторис

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Напомним, Инна стала избранницей Александра Терена в финале "Холостяка-13", но после проекта пара рассталась. Впоследствии блогерша вышла замуж за своего школьного знакомого Ивана Яловенко, а этой весной у них родилась дочь.

К слову, недавно о борьбе с онкологическим заболеванием откровенно заговорил известный украинский режиссер Алексей Комаровский – он рассказал, что у него обнаружили рак кожи, и поделился первыми симптомами болезни.