Действую в этом направлении, – Алексей Суханов заговорил о желании усыновить ребенка

Ведущий Алексей Суханов неоднократно говорил, что готов стать отцом, однако на пути к этому есть определенные препятствия. В новом интервью шоумен намекнул, что пополнение в его семье действительно может произойти.

Алексей Суханов намекнул, что может стать отцом в ближайшие два года. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "ТСН. Наедине".

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Телеведущий лаконично сказал, что делает первые шаги в усыновлении ребенка. Он не стал делиться деталями.

Я чувствую, что они будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении,

– рассказал Алексей Суханов.

Что Алексей Суханов говорил об усыновлении раньше

Ведущий делился, что готов стать отцом и "почти готов" к тому, чтобы усыновить ребенка. Но он отмечал, что эти планы невозможно осуществить за один миг. К тому же он не хочет подвергать разочарованию ребенка, который уже пережил измену со стороны биологических родителей.

Поэтому Алексей признавался, что тем временем помогает детям, которые в этом нуждаются.

Телеведущий скрывает личную жизнь, ведь считает, что это дело только двух людей. Он рассказывал, что находится в отношениях с любимым человеком, но не будет раскрывать его личность.

К слову, ранее Алексей Суханов впервые рассказал, что болеет диабетом. Это заболевание беспокоит его уже около 5 лет.