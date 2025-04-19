Святослав Вакарчук опубликовал новые фото на своей странице в инстаграм-сториз, передает Show 24. Накануне Пасхи он вместе с мамой Светланой Александровной.

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Лидер "Океана Эльзы" рассказал, что в его семье была традиция – ежегодно весной ездить из Львова в родной мамин город, Мукачево. Эта традиция продолжалась много лет.

Когда папы не стало, я перенял эту традицию. В этом году нам повезло: попали на сезон сакуры (где-то я уже это слышал). Очень люблю эти поездки – можно побыть вдвоем, много о чем поговорить, посмотреть на Карпаты. В Ужгород тоже можно заехать. Просто лучшее время с мамой,

– поделился Святослав Вакарчук.

Музыкант показал теплые семейные фото с мамой. Они позировали на фоне набережной и сакур, что расцветают.



Святослав Вакарчук с мамой / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука



Святослав Вакарчук с мамой / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Фаны засыпали Святослава и его маму комплиментами в комментариях.

"Вы так похожи. Святослав, искренне желаем хорошего праздника в кругу родных! Вы невероятный! Очень вас любим, жду нашей встречи во Львове";

"Супер, в том году были в Мукачево в мае. Это хорошее, чистый уютный город, где приятно проводить время с родными. Маме здоровья";

"Маме желаю здоровья на долгие годы. Она очаровательна";

"Семейные путешествия – это самое удивительное из всех сокровищ памяти! Это очень хорошо, что вы храните для мамы это сокровище! ";

"Берегите маму. Пока мамы живы – мы дети. Вы хороший сын. Мама может вами гордиться".

Добавим, 4 апреля, в пятую годовщину смерти отца, Святослав Вакарчук посетил его могилу. Там открыли символический памятник, созданный скульптором Владимиром Одрехивским.