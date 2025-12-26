Если бы Алена Омаргалиева была героиней рождественского фильма: праздничный блиц с артисткой
- Алена Омаргалиева представляет себя героиней рождественского фильма, который называется "Счастливое Рождество", сочетающий элементы романтической драмы, комедии и магии.
- Фильм происходит в Черкассах, а главными актерами являются ее друзья, родные и сын Тимур, с главным антагонистом в виде страха одиночества.
Рождество – это не только о теплых вечерах, огоньках на елке и подарках. Это также об искренней вере в чудо. Именно в это время хочется представлять жизнь как кино – с испытаниями, искренними эмоциями и счастливой концовкой.
Украинская певица Алена Омаргалиева – одна из главных хитмейкеров за последний год. Ее песни возглавляли чарты и захватывали соцсети. В праздничный период журналисты 24 Канала спросили у артистки, каким бы мог быть фильм с ее участием. Подробнее – смотрите далее.
Алена Омаргалиева как героиня рождественского фильма
Если бы я была героиней рождественского фильма, он назывался бы – "Счастливое Рождество" – теплая история о любви, семью и веру в чудо.
Мой фильм был бы в жанре – романтической рождественской драмы с нотками комедии и настоящей магии.
Саундтреком к моему фильму была бы песня – "Ой, я не пьяна, я просто влюблена" – легкая, искренняя и очень о чувствах.
Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн
Место, где бы разворачивалось событие фильма обо мне – мои любимые заснеженные Черкассы – город, наполненный светом гирлянд, запахом кофе и ощущением дома.
В фильме обо мне главными актерами были бы мои друзья, родные и коллеги, а самую главную роль сыграл бы мой сын Тимур.
Алена Омаргалиева с сыном / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой
Мое главное испытание в фильме – необходимость сыграть совсем другую роль - стать человеком, который прячет свои настоящие чувства, перевоплотиться в персонажа, не похожего на меня, чтобы в финале понять: быть собой – самая важная смелость.
Я бы сделала главной рождественской традицией в фильме – загадывание самого заветного желания в рождественскую ночь, когда даже тишина слушает сердце.
Алена Омаргалиева в детстве / Фото пресс-службы
Главным антагонистом в фильме был бы – страх одиночества и сомнения, которые мешают верить в любовь и счастье.
Моей суперсилой в рождественском фильме была бы – волшебная палочка – рождественская магическая палочка, которая могла бы создавать подарки, удивлять детей и напоминать взрослым, что чудеса возможны.
Фраза, которую зрители точно запомнили бы из моего фильма – "Этот мужчина только мой".
Мое рождественское желание, которое осуществилось бы в финале фильма – семья наконец воссоединилась, а героиня нашла настоящую любовь, о которой давно мечтала, и поняла, что она счастлива.
Рождественский фильм Алены Омаргалиевой – не об идеальных героях, а о живых людях со своими страхами и пожеланиями. Главное желание певицы, муж которой служит в Силах Обороны, точно откликнется многим нашим читателям, ведь десятки тысяч семей встречали Рождество без мужа, брата или отца.
История Алены показывает, что счастье в простоте: когда рядом семья, в окнах светится свет, а в сердце есть вера. Иногда это и является тем самым рождественским чудом – понять, что счастье рядом.