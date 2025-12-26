Если бы Алена Омаргалиева была героиней рождественского фильма: праздничный блиц с артисткой

Рождество – это не только о теплых вечерах, огоньках на елке и подарках. Это также об искренней вере в чудо. Именно в это время хочется представлять жизнь как кино – с испытаниями, искренними эмоциями и счастливой концовкой.

Украинская певица Алена Омаргалиева – одна из главных хитмейкеров за последний год. Ее песни возглавляли чарты и захватывали соцсети. В праздничный период журналисты 24 Канала спросили у артистки, каким бы мог быть фильм с ее участием. Подробнее – смотрите далее.

Алена Омаргалиева как героиня рождественского фильма

Если бы я была героиней рождественского фильма, он назывался бы – "Счастливое Рождество" – теплая история о любви, семью и веру в чудо.

Мой фильм был бы в жанре – романтической рождественской драмы с нотками комедии и настоящей магии.

Саундтреком к моему фильму была бы песня – "Ой, я не пьяна, я просто влюблена" – легкая, искренняя и очень о чувствах.

Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн

Место, где бы разворачивалось событие фильма обо мне – мои любимые заснеженные Черкассы – город, наполненный светом гирлянд, запахом кофе и ощущением дома.

В фильме обо мне главными актерами были бы мои друзья, родные и коллеги, а самую главную роль сыграл бы мой сын Тимур.



Алена Омаргалиева с сыном / Фото из инстаграма Алены Омаргалиевой

Мое главное испытание в фильме – необходимость сыграть совсем другую роль - стать человеком, который прячет свои настоящие чувства, перевоплотиться в персонажа, не похожего на меня, чтобы в финале понять: быть собой – самая важная смелость.

Я бы сделала главной рождественской традицией в фильме – загадывание самого заветного желания в рождественскую ночь, когда даже тишина слушает сердце.



Алена Омаргалиева в детстве / Фото пресс-службы

Главным антагонистом в фильме был бы – страх одиночества и сомнения, которые мешают верить в любовь и счастье.

Моей суперсилой в рождественском фильме была бы – волшебная палочка – рождественская магическая палочка, которая могла бы создавать подарки, удивлять детей и напоминать взрослым, что чудеса возможны.

Фраза, которую зрители точно запомнили бы из моего фильма – "Этот мужчина только мой".

Мое рождественское желание, которое осуществилось бы в финале фильма – семья наконец воссоединилась, а героиня нашла настоящую любовь, о которой давно мечтала, и поняла, что она счастлива.

Алена Омаргалиева / Фото пресс-службы

Рождественский фильм Алены Омаргалиевой – не об идеальных героях, а о живых людях со своими страхами и пожеланиями. Главное желание певицы, муж которой служит в Силах Обороны, точно откликнется многим нашим читателям, ведь десятки тысяч семей встречали Рождество без мужа, брата или отца.

История Алены показывает, что счастье в простоте: когда рядом семья, в окнах светится свет, а в сердце есть вера. Иногда это и является тем самым рождественским чудом – понять, что счастье рядом.