Українська співачка Альона Омаргалієва – одна з головних хітмейкерок за останній рік. Її пісні очолювали чарти та захоплювали соцмережі. У святковий період журналісти 24 Каналу запитали в артистки, яким би міг бути фільм за її участю. Детальніше – дивіться далі.

Альона Омаргалієва як героїня різдвяного фільму

Якби я була героїнею різдвяного фільму, він мав би назву – "Щасливе Різдво" – тепла історія про любов, родину та віру в диво.

Мій фільм був би у жанрі – романтичної різдвяної драми з нотками комедії та справжньої магії.

Саундтреком до мого фільму була б пісня – "Ой, я не п’яна, я просто закохана" – легка, щира і дуже про почуття.

Місце, де б розгорталась подія фільму про мене – мої улюблені засніжені Черкаси – місто, наповнене світлом гірлянд, запахом кави й відчуттям дому.

У фільмі про мене головними акторами були б мої друзі, рідні та колеги, а найголовнішу роль зіграв би мій син Тимур.



Альона Омаргалієва з сином / Фото з інстаграму Альони Омаргалієвої

Моє головне випробування у фільмі – необхідність зіграти зовсім іншу роль — стати людиною, яка ховає свої справжні почуття, перевтілитися у персонажа, не схожого на мене, щоб у фіналі зрозуміти: бути собою – найважливіша сміливість.

Я б зробила головною різдвяною традицією у фільмі – загадування найзаповітнішого бажання в різдвяну ніч, коли навіть тиша слухає серце.



Альона Омаргалієва у дитинстві / Фото пресслужби

Головним антагоністом у фільмі був би – страх самотності та сумніви, які заважають вірити в любов і щастя.

Моєю суперсилою в різдвяному фільмі була б – чарівна паличка – різдвяна магічна паличка, яка могла б створювати подарунки, дивувати дітей і нагадувати дорослим, що дива можливі.

Фраза, яку глядачі точно запам'ятали б із мого фільму – "Цей мужчина тільки мій".

Моє різдвяне бажання, яке здійснилося б у фіналі фільму – родина нарешті возз'єдналася, а героїня знайшла справжнє кохання, про яке давно мріяла, і зрозуміла, що вона щаслива.

Альона Омаргалієва / Фото пресслужби

Різдвяний фільм Альони Омаргалієвої – не про ідеальних героїв, а про живих людей зі своїми страхами та побажаннями. Головне бажання співачки, чоловік якої служить у Силах Оборони, точно відгукнеться багатьом нашим читачам, адже десятки тисяч сімей зустрічали Різдво без чоловіка, брата чи батька.

Історія Альони показує, що щастя в простоті: коли поряд родина, у вікнах світиться світло, а в серці є віра. Інколи це і є тим самим різдвяним дивом – зрозуміти, що щастя поряд.