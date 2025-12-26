Український співак та артист MONATIK – людина, яка постійно у русі та по-особливому відчуває ритм життя. У період різдвяних свят ми спробували уявити, яким би міг бути різдвяний фільм, якби музикант став його головним героєм. Більше – у нашому святковому бліці з MONATIK на 24 Каналі.
Цікаво Не колядки: українські пісні, які обов'язково треба послухати на Різдво
MONATIK як герой різдвяного фільму
Якби я був героєм різдвяного фільму, він мав би назву – "У ритмі Різдва"
Мій фільм був би у жанрі – кримінальна комедія з елементами абсурду.
Саундтреком до мого фільму була б пісня – "Ода свобода". Скоро її почуєте.
Місце, де б розгорталась подія фільму про мене - у закладі під назвою "Ритм"
MONATIK – Вічно танцююча людина: дивіться відео онлайн
У фільмі про мене б головними акторами були б непрофесійні актори.
Моє головне випробування у фільмі — це перемогти свої страхи.
Я б зробив головною різдвяною традицією у фільмі – синхронний танець Різдва.
Головним антагоністом у фільмі був би Амід.
MONATIK / Фото з інстаграму MONATIK
Моєю суперсилою в різдвяному фільмі була б рима.
Фраза, яку глядачі точно запам’ятали б із мого фільму – "Ласкаво просимо в Ритм!"
Моє різдвяне бажання, яке здійснилося б у фіналі фільму – темну силу підкосили й тому вона звалила.
Для кожного магія Різдва – це щось своє й особливе. Комусь найважливіше мати на святковому столі кутю, для когось цінно просто зустрітися з близькими на святковому столі. Хтось цінує всі дрібнички, з яких складається цей важливий день.
Можливо, справжня магія Різдва у тому, щоб на мить стати героєм власного фільму. Варто лише дозволити собі уявити його сюжет.