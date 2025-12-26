Український співак та артист MONATIK – людина, яка постійно у русі та по-особливому відчуває ритм життя. У період різдвяних свят ми спробували уявити, яким би міг бути різдвяний фільм, якби музикант став його головним героєм. Більше – у нашому святковому бліці з MONATIK на 24 Каналі.

MONATIK як герой різдвяного фільму

Якби я був героєм різдвяного фільму, він мав би назву – "У ритмі Різдва"

Мій фільм був би у жанрі – кримінальна комедія з елементами абсурду.

Саундтреком до мого фільму була б пісня – "Ода свобода". Скоро її почуєте.

Місце, де б розгорталась подія фільму про мене - у закладі під назвою "Ритм"

MONATIK – Вічно танцююча людина: дивіться відео онлайн

У фільмі про мене б головними акторами були б непрофесійні актори.

Моє головне випробування у фільмі — це перемогти свої страхи.

Я б зробив головною різдвяною традицією у фільмі – синхронний танець Різдва.

Головним антагоністом у фільмі був би Амід.



MONATIK / Фото з інстаграму MONATIK

Моєю суперсилою в різдвяному фільмі була б рима.

Фраза, яку глядачі точно запам’ятали б із мого фільму – "Ласкаво просимо в Ритм!"

Моє різдвяне бажання, яке здійснилося б у фіналі фільму – темну силу підкосили й тому вона звалила.

Для кожного магія Різдва – це щось своє й особливе. Комусь найважливіше мати на святковому столі кутю, для когось цінно просто зустрітися з близькими на святковому столі. Хтось цінує всі дрібнички, з яких складається цей важливий день.

Можливо, справжня магія Різдва у тому, щоб на мить стати героєм власного фільму. Варто лише дозволити собі уявити його сюжет.