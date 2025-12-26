Украинский певец и артист MONATIK – человек, который постоянно в движении и по-особенному чувствует ритм жизни. В период рождественских праздников мы попытались представить, каким бы мог быть рождественский фильм, если бы музыкант стал его главным героем. Больше – в нашем праздничном блице с MONATIK на 24 Канале.
MONATIK как герой рождественского фильма
Если бы я был героем рождественского фильма, он назывался бы – "В ритме Рождества"
Мой фильм был бы в жанре – криминальная комедия с элементами абсурда.
Саундтреком к моему фильму была бы песня – "Ода свободе". Скоро ее услышите.
Место, где бы разворачивалось событие фильма обо мне - в заведении под названием "Ритм"
В фильме обо мне бы главными актерами были бы непрофессиональные актеры.
Мое главное испытание в фильме - это победить свои страхи.
Я бы сделал главной рождественской традицией в фильме – синхронный танец Рождества.
Главным антагонистом в фильме был бы Амид.
Моей суперсилой в рождественском фильме была бы рифма.
Фраза, которую зрители точно запомнили бы из моего фильма – "Добро пожаловать в Ритм!"
Мое рождественское желание, которое исполнилось бы в финале фильма – темную силу подкосили и поэтому она свалила.
Для каждого магия Рождества – это что-то свое и особенное. Кому-то важнее всего иметь на праздничном столе кутью, для кого-то ценно просто встретиться с близкими на праздничном столе. Кто-то ценит все мелочи, из которых состоит этот важный день.
Возможно, настоящая магия Рождества в том, чтобы на мгновение стать героем собственного фильма. Стоит только позволить себе представить его сюжет.