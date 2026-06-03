Алена Омаргалиева показала, как проводит время с подросшим сыном: редкие кадры

Исполнительница хитов "Не пьяна – влюблена", "Твоя", "Фанат" Алена Омаргалиева вместе с мужем-военным воспитывают сына Тимура. Парня не часто можно увидеть в соцсетях звездных родителей.

В то же время 3 июня певица показала, как проводит время с 12-летним сыном. Этим она поделилась в инстаграм-сторис.

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Алена Омаргалиева опубликовала видео, на котором видно, как они с Тимуром прогуливаются по Софийской площади в Киеве.

Алена Омаргалиева показала, как проводит время с 12-летним сыном: смотрите видео онлайн

Впоследствии парень в своих инстаграм-сторис показал, что с мамой сходил на обед.

Алена Омаргалиева сходила на обед с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, отец Тимура – певец Тамерлан. Настоящее имя артиста – Юрий Толоконников. Вместе с Аленой Омаргалиевой он много лет выступал в дуэте TamerlanAlena. Сейчас же Тамерлан сосредоточился на военной службе.

Сын Тамерлана и Алены Омаргалиевой: что известно

Тимур увлекается футболом и уже несколько лет им профессионально занимается. Он играет в футбольном клубе "Локомотив".

Несмотря на плотный график, певица старается как можно больше времени проводить с сыном. Они вместе ходят в кино, смотрят мультфильмы дома, а также играют в бадминтон, волейбол, карты. Кроме того, Тимур часто приглашает маму посмотреть на его тренировки и футбольные успехи.

Алена ранее отмечала, что они с Тамерланом пытаются объяснять Тимуру правила поведения в обществе. Родители не хотят чрезмерно баловать парня, чтобы он понимал ценность вещей и разных жизненных моментов.