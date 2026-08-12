"Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио обручилась с возлюбленным: романтические фото с помолвки

Алессандра Амбросио объявила о помолвке с австрийским ювелиром Баком Палмером.

Об этом супермодель сообщила в инстаграме, поделившись серией романтических снимков с места предложения руки и сердца на острове Нихи Сумба в Индонезии.

На опубликованных фото и видео Палмер опустился на одно колено посреди большого сердца, выложенного из камней и лепестков роз.

Я бы выбрала тебя в этой жизни и в каждой жизни. Отныне и навсегда, мой любимый,

– написала Амбросио.

Как выяснилось, предложение руки и сердца состоялось еще четыре месяца назад, но пара решила не афишировать это событие сразу.

Алессандра Амбросио обручилась с любимым / Скриншоты из Instagram-сторис

Пара находится в отношениях примерно два года. Для Палмера это будет второй брак. Известно, что в 2014-2017 годах он был женат на австралийской модели Эшли Харт.

При этом супермодель Алессандра Амбросио никогда не была замужем. Она много лет встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром. Пара даже была помолвлена, однако до свадьбы дело так и не дошло. Амбросио и Мазур расстались в 2018 году. Известно, что у них двое общих детей – 17-летняя Анджи и 14-летний Ноа.

Тем временем украинская актриса Наталья Денискено отпраздновала свадьбу.