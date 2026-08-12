Про це супермодель повідомила в інстаграмі, поділившись серією романтичних кадрів з освідчення на острові Ніхі Сумба в Індонезії.

На опублікованих фото й відео Палмер став на одне коліно посеред великого серця, викладеного з каміння та пелюсток троянд.

Я б обрала тебе в цьому житті та в кожному житті. Віднині й назавжди, коханий мій,

– написала Амбросіо.

Як з'ясувалося, пропозиція руки й серця відбулася ще чотири місяці тому, але пара вирішила не афішувати цю подію одразу.

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Алессандра Амбросіо заручилась з коханим / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Пара перебуває у стосунках приблизно два роки. Для Палмера це буде другий шлюб. Відомо, що у 2014-2017 роках він був одружений з австралійською моделлю Ешлі Гарт.

При цьому супермодель Алессандра Амбросіо ніколи не була заміжня. Вона багато років зустрічалася з бізнесменом Джеймі Мазуром. Пара навіть була заручена, однак до весілля справа так і не дійшла. Амбросіо та Мазур розійшлися У 2018 році. Відомо, що в них є двоє спільних дітей – 17-річна Анджі та 14-річний Ноа.

Тим часом українська акторка Наталка Денискено відсвяткувала весілля.