Блогер Анна Алхим впервые прокомментировала выезд из Украины на фоне скандала с Мандзюк

В сети активно обсуждают скандал с участием Анны Алхим и ее публичный спор с Еленой Мандзюк. На фоне этих новостей блогерша выехала из Украины

Поэтому, СМИ активно начали об этом писать. Анна решила прокомментировать свой выезд и раскрыла, куда именно отправилась. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Алхим.

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Анна саркастически отреагировала на заявления, что она покинула Украину, чтобы искать политическое убежище, сказав, что Елена Мандзюк якобы добилась своего. Впрочем, в конце своего обращения она подчеркнула, что это всего-навсего шутка.



Анна Алхим прокомментировала свой выезд из Украины / Скриншот из телеграма

Во время записи видео Анна находилась в аэропорту в Польше. В инстаграм сторис блогерша отметила, что летит во Францию, а однако причину отъезда не объяснила.

За границу Алхим полетела со своими подругами.

Заметим, на фоне скандала инстаграм-страницу Анны Алхим заблокировали.

Накануне наша редакция писала, почему Алхим снова в центре скандала. Дело в том, что ее осуждают за реакцию на украинскую музыку и вообще отношение к Украине и российской агрессии. В частности, блогеры, волонтеры и ветераны российско-украинской войны считают, что Анна подыгрывает российской пропаганде и популяризирует российскую культуру, активно транслируя это в своих соцсетях на многотысячную аудиторию.

В телеграмм-канале блогерша отметила, что она не будет ни перед кем извиняться на фоне этого скандала.