Алина Доротюк сообщила о смерти 29-летнего брата, обстоятельства которой будет выяснять следствие

В семье журналистки Алины Доротюк произошла утрата: скончался ее двоюродный брат Роман. Мужчине было 29 лет. Перед смертью он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии и перенес две операции.

Об этом интервьюерша рассказала в инстаграме. По словам Алины, о госпитализации брата ей сообщила сестра, как только она вышла из интервью у Славы Демина.

В последующие дни Роману сделали две трепанации черепа. Однако впоследствии медики предупредили семью, что нужно готовиться к худшему.

После того, как ему сделали две трепанации черепа в последующие дни, врачи сказали нам готовиться к худшему сценарию. Моего брата больше нет. Обстоятельства смерти сейчас будет выяснять следствие,

– написала Доротюк.

Что привело к тяжелому состоянию Романа, журналистка не рассказала.

Алина призналась, что сейчас ее семья переживает один из самых тяжелых периодов. Она поблагодарила всех, кто оставляет теплые слова под интервью и присылает ей сообщения.

Этот пост не для того, чтобы вы меня жалели. Я – сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку,

– отметила журналистка.

В конце обращения Доротюк попросила подписчиков помолиться за брата.

И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда осталось 29,

– написала она.

Напомним, что во время прощания с Веней Влад Куран поделился трогательными воспоминаниями о нем. По словам юмориста, друг умел сохранять оптимизм даже в самые тяжелые периоды.