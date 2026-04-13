Лютый трэш, – блогерша Алина Френдий попала в больницу с подозрением на микроинсульт
- Алина Френдий попала в больницу с подозрением на микроинсульт из-за сильных головных болей после перелета и джетлага.
- Блогерша уже дома и благодарит подписчиков за поддержку, подчеркивая важность отдыха.
Блогерша и основательница бренда COOSH Алина Френдий сообщила о проблемах со здоровьем. Она попала в больницу с подозрением на микроинсульт.
О своем состоянии Френдий рассказала в инстаграме. Сейчас блогерша уже дома.
Не пропустите Отныне я сирота, – у известной украинской блогерши умер папа
На самом деле я уже дома, и то, что я пережила эти дни, – это лютый трэш. Жить буду, но когда тебя завозят в больницу с подозрением на микроинсульт, то уже как-то ничего не хочется. Вот такая у меня Пасха,
– сообщила Алина Френдий.
Блогерша поделилась, что ее беспокоили сильные головные боли. Ситуация ухудшилась после перелета и джетлага – это временное расстройство сна, которое возникает из-за смены часовых поясов.
Не могла стоять на ногах, тошнота, просто страшная головная боль и тотальное непонимание, что происходит,
– добавила основательница бренда COOSH.
Френдий считает, что организм дает ей еще один знак, что нужно хорошо отдохнуть. Блогерша также поблагодарила подписчиков за поддержку.
Алина Френдий рассказала о своем самочувствии / Скриншоты из инстаграма блогерши
Отметим, что несколько дней назад Френдий показала в Threads переписку с мужем, блогером и предпринимателем Петром Заставным, где жаловалась ему на сильную головную боль.
Кто такая Алина Френдий?
Алина Френдий родом из Тернополя. Она активно развивает свой блог в инстаграме, публикуя эстетический контент. Ее страница насчитывает более 900 тысяч подписчиков.
Предпринимательница открыла магазины COOSH в Киеве, Львове, Одессе и Тернополе.
За Петра Заставного Френдий вышла замуж в 2018 году. Через год у них родился сын Ян.