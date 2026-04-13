Про свій стан Френдій розповіла в інстаграмі. Зараз блогерка вже вдома.

Не пропустіть Відтепер я сирота, – у відомої української блогерки помер тато

Насправді я вже вдома, і те, що я пережила ці дні, – це лютий треш. Жити буду, але коли тебе завозять в лікарню з підозрою на мікроінсульт, то вже якось нічого не хочеться. От така в мене Пасха,

– повідомила Аліна Френдій.

Блогерка поділилась, що її турбували сильні головні болі. Ситуація погіршилася після перельоту та джетлагу – це тимчасовий розлад сну, який виникає через зміну часових поясів.

Не могла стояти на ногах, нудота, просто страшенний головний біль і тотальне нерозуміння, що відбувається,

– додала засновниця бренду COOSH.

Френдій вважає, що організм дає їй ще один знак, що потрібно добре відпочити. Блогерка також подякувала підписникам за підтримку.

Аліна Френдій розповіла про своє самопочуття / Скриншоти з інстаграму блогерки

Зазначимо, що кілька днів тому Френдій показала у Threads листування з чоловіком, блогером і підприємцем Петром Заставним, де жалілася йому на сильний головний біль.

Хто така Аліна Френдій?