Хотела сделать сюрприз: Алина Гросу впервые рассказала, как муж узнал о ее беременности

Украинская певица Алина Гросу уже вскоре впервые станет мамой. Сейчас она делится с подписчиками подробностями своей беременности.

В частности, в тиктоке рассказала о том, как узнала о своем положении и раскрыла, как муж узнал о ее беременности.

Ранее на своей странице в инстаграме Алина Гросу рассказывала, что уже давно хотела стать мамой. Они с мужем планировали детей еще с начала их отношений. Долгое время их попытки забеременеть были безрезультатными, поэтому певица просто отпустила ситуацию. Поэтому беременность для нее стала неожиданностью.

Алина призналась, что является ипохондриком, то есть человеком, который чрезмерно озабочен состоянием собственного здоровья, безосновательно боясь неизлечимых заболеваний. Во время съемок в фильме "Голос сердца", где Гросу исполнила одну из главных ролей, ее самочувствие ухудшилось. Артистка постоянно испытывала тошноту и при этом хотела много есть. Учитывая это она решила сделать комплексное обследование организма. Алина Гросу пошла на гастроскопию, а также проконсультировалась с терапевтом и неврологом.

И никто, никто из этих врачей не сказал этой очень умной женщине: "Тебе надо сделать просто тест. Тест!". А женщина эта умная даже просто не догадалась. Потому что до того я делала миллион раз уже те тесты и ничего же. И зачем мне себя травмировать еще раз? Ну достало уже,

– призналась исполнительница.

В конце концов она отправилась на УЗИ, где и узнала о беременности, хотя сначала несколько перенервничала, поскольку врач долго ее проверяла. В кабинете Алина позвонила маме, а мужу решила сделать сюрприз, чтобы потом снять его реакцию на видео. Однако мать Гросу опередила ее и позвонила избраннику певицы с поздравлениями до того, как Алина вышла из кабинета. Сама звезда об этом не знала, поэтому скрыла радостную весть от любимого. Утром следующего дня мужчина не выдержал.

Он такой срывается: "Как ты могла мне не сказать, не показать, что у меня будет ребенок?" Короче, я хотела как лучше, а мама сделала как всегда,

– рассказала Гросу.

Заметим, что артистка не разглашает, кто является ее мужем. Между тем в медиа распространяется информация, что она состоит в браке с российским актером Романом Полянским.

Что известно о беременности Алины Гросу?