Алина Гросу объявила пол первенца: гендер-пати провела с любимым в горах

Алина Гросу вскоре впервые станет мамой. Вместе с мужем певица устроила гендер-пати, во время которого супруги раскрыли стать будущего ребенка поклонникам.

Видео с события она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Алина Гросу ждет рождения сына.

Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. Я сама в шоке и ура,

– написала под публикацией знаменитость.

Гендер-пати проходило в горах. Пара использовала специальные баллоны: когда в воздух поднялся синий дым, стало понятно – у них будет мальчик.

Заметим, что личность своего мужа Алина Гросу не разглашает, однако в сети ходят слухи, что она замужем за российским актером Романом Полянским. Мужчина в видео, которое опубликовала исполнительница, очень похож на него.

Что известно о беременности Алины Гросу?