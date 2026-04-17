Укр Рус
Алина Гросу рассказала, почему рожала в Украине и на кого похож сын
17 апреля, 11:59
2

Алина Гросу рассказала, почему рожала в Украине и на кого похож сын

Мария Примыч
Основні тези
  • Алина Гросу впервые стала мамой, родив сына в Украине, хотя проживает в Лос-Анджелесе.
  • Имя сына Гросу пока не раскрывает, но отметила, что ребенок похож на мужа и отца.

Сегодня Алина Гросу сообщила замечательную весть – она впервые стала мамой. После родов певица рассказала, почему решила рожать в Украине и на кого похож сын.

Подробностями Гросу поделилась в "Сніданку з 1+1", в рубрике "ЖВЛ представляет".

Алина Гросу и ее муж уже дали имя сыну, однако раскроют его только после крещения. Певица с 2022 года проживает в Лос-Анджелесе, но рожать приехала в Украину.

Мне показалось, что мне будет гораздо спокойнее, если мои родные будут рядом. Я не из тех женщин, которые хотят как можно дальше поехать и где-то родить. Мне хотелось, чтобы родители были рядом, чтобы муж был рядом. Мне хотелось, чтобы все вместе были, и я бы так выдохнула, успокоилась, 
– объяснила она.

Муж Гросу, которого она скрывает, был в начале родов и в конце, когда перерезали пуповину.

Все остальное ему знать было не нужно, 
– добавила артистка.

Алина также поделилась, что сын похож на ее мужа и отца.

Но носик мой пока что, 
– отметила Гросу.

Артистка пока не показывает лицо сына, но поделилась несколькими фото, сделанными после родов, в инстаграме. На одной из фотографий можно увидеть мужа Гросу, которого она тоже скрывает.

Алина Гросу родила сына / Фото из инстаграма певицы

 

 

Как Алина Гросу объявила о рождении первенца?

  • Алина Гросу объявила, что впервые стала мамой, выпустив колыбельную, которую записала для своего сына за 10 дней до родов.

  • Мальчик появился на свет с весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.

  • Сейчас певица сосредоточена на материнстве. Малыш родился здоровым, спокойным, имеет хороший аппетит и, как говорит Гросу, стопроцентный слух.