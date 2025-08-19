Возвращение в Украину под угрозой: Алину Шаманскую ограбили в США
- Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе во время концерта, украли сумку с деньгами, документами и микрофоном.
- Украден загранпаспорт, что ставит под угрозу ее возвращение в Украину.
Блогер и ведущая Алина Шаманская сообщила, что ее ограбили в США. Женщина приехала в Лас-Вегас на концерт группы Backstreet Boys.
Шаманская поняла, что ее ограбили уже в конце шоу. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм блогера.
Не пропустите Ударил сына по лицу, – Алина Шаманская впервые раскрыла детали брака с Ханумаком
Алина Шаманская рассказала, что у нее украли сумку, в которой были деньги, документы и микрофон. Блогер, в частности, осталась без загранпаспорта, поэтому ее возвращение в Украину под угрозой.
У меня украли сумку с деньгами (около 2 тысяч долларов), всеми документами, включая загранпаспорт с визой США (на 10 лет), микрофон. Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта,
– написала Шаманская.
Блогер добавила, что скучает по сыну и должна вместе с ним пойти в школу на праздник первого звонка. Также у Алины запланированы съемки в Украине.
Кого еще из украинских звезд недавно ограбили?
Напомним, на днях исполнитель BRYKULETS рассказал, что их с девушкой квартиру ограбили.
"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает. Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок", – с иронией сказал он.