Блогерка і ведуча Аліна Шаманська повідомила, що її пограбували у США. Жінка приїхала у Лас-Вегас на концерт гурту Backstreet Boys.

Шаманська зрозуміла, що її пограбували вже в кінці шоу. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм блогерки.

Аліна Шаманська розповіла, що у неї вкрали сумку, в якій були гроші, документи й мікрофон. Блогерка, зокрема, залишилась без закордонного паспорта, тож її повернення в Україну під загрозою.

У мене вкрали сумку з грошима (близько 2 тисяч доларів), усіма документами, враховуючи закордонний паспорт з візою США (на 10 років), мікрофон. Мій виліт з США в Україну під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта,

– написала Шаманська.

Блогерка додала, що сумує за сином і має разом з ним піти до школи на свято першого дзвоника. Також в Аліни заплановані зйомки в Україні.

