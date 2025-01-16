В ней – 72 года истории мировой культуры: все, что нужно знать об Аллее славы в Голливуде

Оригинальное название Аллеи звезд (другой вариант – Аллеи славы) звучит так: Hollywood Walk of Fame. Она расположена по обеим сторонам Голливудского бульвара (Hollywood Boulevard) и Вайн Стрит (Vine Street).

Ежегодно миллионы туристов приезжают в Лос-Анджелес, чтобы не только пройтись по знаменитой Аллее, но и найти звезду кумира, а то и вообще случайно встретить на улице знаменитость. Интересно, что на протяжении всей истории существования Аллеи славы закрутилось немало выдумок, связанных с ее созданием. В материале Show 24 рассказываем все, что известно об одном из самых популярных мест Голливуда, а также делимся интересными фактами, о которых вы могли не знать.

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Идея создания и первая звезда

По информации различных источников, каждый из них "приписывает" идею и инициативу разным людям. Кто-то говорит, что инициатором стал президент Голливудской Торговой палаты – Джон Квиллин, другие отдают голос за Э. М. Стюарта – добровольного президента Торговой палаты Голливуда, а некоторые называют имена владельцев компании Anesco Construction Co. – Гарри Томпсон и Гордон МакВильямс. Однако точно известно, что говорить об этом начали в 1953 году, а за цель ставили – символическое чествование деятелей индустрии развлечений, которые сделали весомый вклад в сферах развития кино, телевидения, звукозаписи и радио, а вот театр добавили несколько позже.

Дизайнер Оливер Вейсмюллер предложил сделать звезды из розового терраццо и бронзовыми вставками, что символизировали бы искусство. Окончательный дизайн утвердили в 1956 году. В том же году актриса Вирджиния Майо прибила первую звезду к Голливудскому бульвару, однако официальное открытие состоялось лишь через несколько лет.

Отметим, что каждая звезда имеет соответствующий знак, который объясняет, в какой сфере прославился ее владелец.

Кинокамера – за вклад в кино.

Телевизор – за вклад в развитие телевидения.

Фонограф – за вклад в индустрию звукозаписи.

Радиомикрофон – за вклад в развитие в области радио.

Театральные маски – за вклад в развитие театрального искусства.

Тематические знаки на "звездах" Голливуда / Скриншот из Википедии

Чтобы отбирать достойных номинантов, была создана специальная комиссия, которая состояла из нескольких человек. Интересно, что тогда в ее составе был сам Уолт Дисней, который также имеет звезду на Аллее славы.

Первые восемь звезд получили: Олив Борден, Рональд Колман, Луиза Фазенда, Престон Фостер, Берт Ланкастер, Эдвард Седжвик, Эрнест Торренс и Джоан Вудворд – звезда именно этой оскароносной актрисы считается самой первой на Аллее славы, которая поставила начало новой эры в Голливуде 9 февраля 1960 года.

Звезда Джоан Вудворд на Аллее славы / Фото Getty images

В течение следующих двух лет Аллея пополнилась новыми звездами в количестве 1,5 тысячи. После этого процесс несколько притормозился и следующая звезда появилась только в 1968 году и принадлежала она комедийному актеру Дэнни Томасу.

Интересно, что местные жители протестовали против этой инициативы, ведь считали, что расходы на строительство слишком большие, а сама Аллея разрушит архитектурный облик района. В конце 60-х годов Голливудский бульвар стал настоящим приютом для наркозависимых и проституток.

К слову, Чарли Чаплин, который был звездой немого кино, получил место на Аллее славы только в 1972 году. Тогда же Голливудскую Аллею отнесли к списку культурно-исторических памятников Лос-Анджелеса.

Условия получения звезды на Аллее славы

Видимо, поклонники некоторых знаменитостей неоднократно задавали вопрос, почему их любимец до сих пор не получил звезду на Аллее. А ответ довольно прост.

Сначала кандидаты проходят отбор, а соответствующая комиссия решает, заслуживает ли этот человек место на Аллее славы.

Избранные звезды должны заплатить ориентировочно 55 тысяч долларов за изготовление и обслуживание своей звезды.

И обязательным условием является присутствие селебрити на открытии, в противном случае – церемонии не будет. Знаменитостям дается 5 лет на то, чтобы выбрать время и дату, когда бы можно было провести открытие.

Однако бывают случаи, что у любимцев миллионов не хватит времени даже в течение пяти лет, чтобы организовать церемонию. Но есть и такие звезды, которые категорически отказались от того, чтобы их имена были на Аллее.

Мадонна – ей предложили звезду в конце 80-х годов, когда творчество было на самом пике. Но исполнительница отказалась от номинации, не назвав причины.

– ей предложили звезду в конце 80-х годов, когда творчество было на самом пике. Но исполнительница отказалась от номинации, не назвав причины. Джулия Робертс – в 2019 году актриса была номинирована на получение звезды, однако она отказалась, заявив, что ей безразлично, будет ли ее имя на куске земли в Голливуде, или нет.

– в 2019 году актриса была номинирована на получение звезды, однако она отказалась, заявив, что ей безразлично, будет ли ее имя на куске земли в Голливуде, или нет. Клинт Иствуд – легендарного актера несколько раз номинировали на звезду в разных категориях, однако его ответ всегда был один – "нет".

– легендарного актера несколько раз номинировали на звезду в разных категориях, однако его ответ всегда был один – "нет". Уитни Хьюстон – в 1995 году знаменитую певицу назначили на присвоение звезды, однако ни знаменитость, ни ее команда не проявили никакой инициативы по проведению церемонии. Как оказалось позже, певица не хотела, "чтобы на ее имя наступали ногами".

– в 1995 году знаменитую певицу назначили на присвоение звезды, однако ни знаменитость, ни ее команда не проявили никакой инициативы по проведению церемонии. Как оказалось позже, певица не хотела, "чтобы на ее имя наступали ногами". Мухаммед Али – боксер согласился на то, чтобы его имя украшало Аллею славы, однако в соответствии с религиозными убеждениями, он не хотел, чтобы люди наступали на имя Мухаммед. Поэтому было принято решение разместить звезду спортсмена возле его мемориальной доски на стене театра "Долби". К слову, это первая и единственная звезда, которая размещена на стене, а не на тротуаре.

Звезда Мухаммеда Али размещена на стене театра / Фото Getty images

Интересные факты об Аллее славы

Джин Отри – американский актер, который имеет по звезде в каждой из категорий.

Майкл Джексон был первым, кто получил две звезды в одной и той же категории: как сольный исполнитель и как член группы The Jackson 5.

Майкл Джексон получил звезду на Аллее славы / Фото Getty images

На Аллее нашлось место и для американских политиков, среди которых: Рональд Рейган – 40-й президент США, который стал первым из всех президентов, кто получил звезду (за роль в фильме "Ковбой из Бруклина"). Арнольд Шварценеггер – второй губернатор Калифорнии, который увековечил свое имя на Аллее, а также Дональд Трамп – новоизбранный президент США.

Дональд Трамп имеет звезду на Аллее славы / Фото Getty images

В 1978 году Микки Маус стал первым мультипликационным персонажем, который получил звезду на Голливудском бульваре.

В 2005 году впервые на Голливудской аллее славы была удостоена компания как организация, и этой компанией стал Диснейленд. Звезда была посвящена в честь 50-летия парка развлечений, который открылся в 1955 году в Анахайме, штат Калифорния. Диснейленд стал первым тематическим парком, отмеченным такой честью.

Макс Фактор (Максимилиан Абрамович Факторович) – изобретатель в сфере косметики и грима, получил звезду на Голливудской Аллее славы за свой огромный вклад в кинопроизводство. Его достижения произвели революцию в индустрии красоты, особенно в связи с гримом для кино. Макс Фактор разработал косметику, которая была адаптирована для съемок в черно-белом кино, а впоследствии – для цветного. Его клиентами были такие легенды, как Джоан Кроуфорд, Мэрилин Монро и Джин Харлоу.

Годзилла – единственный киномонстр, который имеет свою звезду на Голливудской Аллее славы. Звезда была посвящена этому культовому персонажу 29 ноября 2004 года, по случаю празднования 50-летия Годзиллы после выхода первого фильма в 1954 году.

Hanna-Barbera является единственной мультипликационной студией, которая получила собственную звезду на Аллее славы. Звезда была установлена в 1976 году, чтобы отметить вклад студии в развитие анимационной индустрии. В частности, их производству принадлежат персонажи, как: Флинтстоуны (The Flintstones), Скуби-Ду (Scooby-Doo), Джетсоны (The Jetsons), Том и Джерри (Tom and Jerry) и многие другие.

Кроме того, немало звезд были похищены с Аллеи. Звезду легендарного актера Грегори Пека была похищена в 2005 году. Ее нашли через несколько дней, и позже восстановили на Аллее.

была похищена в 2005 году. Ее нашли через несколько дней, и позже восстановили на Аллее. В 1970-х годах звезду музыканта и актера Джина Отри была похищена. Ее также заменили после инцидента.

была похищена. Ее также заменили после инцидента. Звезда Дональда Трампа , посвященная ему как телевизионной личности, была неоднократно повреждена, а в 2018 году частично похищена. После этого ее восстановили.

, посвященная ему как телевизионной личности, была неоднократно повреждена, а в 2018 году частично похищена. После этого ее восстановили. В 2000 году было похищено несколько звезд, в частности Джеймса Стюарта и Кирка Дугласа. Воры сняли их во время реконструкции тротуара. Звезды заменили, но судьба оригиналов неизвестна.

Аллея славы сегодня

Интересно, что изначально планировалось создать только 2500 звезд, а теперь их количество превышает 2700. В 2023 году украинские активисты разместили возле звезд на Аллее славы временные наклейки с животными, которые из-за российской агрессии могут навсегда исчезнуть из Украины. Среди них: степной орел, бурый медведь, евроазиатская рысь, черный аист и крапчатая сипуха.

Украинские активисты разместили на Аллее славы наклейки с животными / Фото UAnimals

Сегодня в разных странах мира появляются прототипы Аллеи славы со своим значением, однако самой популярной остается голливудская история.