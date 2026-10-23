"Жить буду": alyona alyona напугала поклонников фотографией из больничной палаты

Украинская рэперша alyona alyona сильно встревожила своих поклонников, неожиданно оказавшись в больнице.

В инстаграме 35-летняя артистка опубликовала снимок из больничной палаты, где она лежит под капельницей.

На фото виден катетер в руке Алены, но что именно случилось с исполнительницей – она не уточнила. Свое состояние певица прокомментировала кратко и с юмором.

Ну что, жить буду,

– написала alyona alyona.

Alyona Alyona попала в больницу / Фото со страницы в инстаграме alyona.alyona.official

Под постом звезду сразу поддержали фанаты и коллеги. Быстрого выздоровления ей пожелали Джамала, Ольга Сумская, Даша Астафьева, KOLA и другие украинские знаменитости.

Комментарии под постом alyona alyona / Скриншоты из инстаграма

К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда украинским звездам понадобилась помощь медиков. Недавно в больницу попала и певица Ирина Федишин, которая потеряла нерожденную дочь.