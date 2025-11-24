У него более сложный диагноз, – alyona alyona высказалась о MELOVINE, который лежал в психбольнице
- MELOVIN был госпитализирован в психбольницу, и его диагноз является более сложным, чем у alyona alyona.
- Alyona Alyona преодолела начальную стадию тревожного расстройства с помощью психолога и психиатра, но в последнее время испытывает апатию из-за насыщенного графика и войны.
В сентябре MELOVIN попал в психбольницу. Как оказалось, госпитализация артиста совпала с периодом, когда он с рэпершей alyona alyona записывал совместный трек "Не похожи".
Певцы тогда активно поддерживали связь, поэтому Алена поделилась подробностями о диагнозе коллеги, потому что у нее было подобное состояние. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала ТЕТ.
Alyona Alyona первой записала песню, а после того, как MELOVINA выписали из больницы, он записал свою часть.
Мы много общались. Он делился тем, как он лечится, а я делилась своим уже пройденным лечением. Но у него на самом деле гораздо более сложный диагноз и количество препаратов, которые он принимает, больше. И проблемы со сном. У меня, наоборот, их не было, я спала. И оказывается, сон очень влияет на продуктивность и вообще на все на свете,
– рассказала реперка.
Правда, MELOVIN не раскрывает свой точный диагноз. Он лишь рассказывал, что принимал транквилизаторы. Также ему ставили капельницы.
Что известно о проблемах со здоровьем у alyona alyona?
- В ноябре прошлого года психиатр диагностировал у певицы начальную стадию тревожного расстройства, которое было следствием затяжной депрессии, длившейся более чем полтора года.
- Благодаря поддержке психолога, психиатра и лечению alyona alyona смогла справиться со своим депрессивным состоянием и сейчас проходит поддерживающую терапию с психологом раз в месяц.
- Но последнее время у исполнительницы все чаще появляется апатия и усталость. На ее состояние влияет насыщенный график подготовки к концерту во Дворце спорта, а также сложная психологическая ситуация из-за войны в Украине.