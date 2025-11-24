Укр Рус
24 ноября, 23:55
2

У него более сложный диагноз, – alyona alyona высказалась о MELOVINE, который лежал в психбольнице

София Хомишин
Основні тези
  • MELOVIN был госпитализирован в психбольницу, и его диагноз является более сложным, чем у alyona alyona.
  • Alyona Alyona преодолела начальную стадию тревожного расстройства с помощью психолога и психиатра, но в последнее время испытывает апатию из-за насыщенного графика и войны.

В сентябре MELOVIN попал в психбольницу. Как оказалось, госпитализация артиста совпала с периодом, когда он с рэпершей alyona alyona записывал совместный трек "Не похожи".

Певцы тогда активно поддерживали связь, поэтому Алена поделилась подробностями о диагнозе коллеги, потому что у нее было подобное состояние. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала ТЕТ.

Alyona Alyona первой записала песню, а после того, как MELOVINA выписали из больницы, он записал свою часть.

Мы много общались. Он делился тем, как он лечится, а я делилась своим уже пройденным лечением. Но у него на самом деле гораздо более сложный диагноз и количество препаратов, которые он принимает, больше. И проблемы со сном. У меня, наоборот, их не было, я спала. И оказывается, сон очень влияет на продуктивность и вообще на все на свете,
– рассказала реперка.

Правда, MELOVIN не раскрывает свой точный диагноз. Он лишь рассказывал, что принимал транквилизаторы. Также ему ставили капельницы.

Что известно о проблемах со здоровьем у alyona alyona?

  • В ноябре прошлого года психиатр диагностировал у певицы начальную стадию тревожного расстройства, которое было следствием затяжной депрессии, длившейся более чем полтора года.
  • Благодаря поддержке психолога, психиатра и лечению alyona alyona смогла справиться со своим депрессивным состоянием и сейчас проходит поддерживающую терапию с психологом раз в месяц.
  • Но последнее время у исполнительницы все чаще появляется апатия и усталость. На ее состояние влияет насыщенный график подготовки к концерту во Дворце спорта, а также сложная психологическая ситуация из-за войны в Украине.