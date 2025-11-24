У него более сложный диагноз, – alyona alyona высказалась о MELOVINE, который лежал в психбольнице

В сентябре MELOVIN попал в психбольницу. Как оказалось, госпитализация артиста совпала с периодом, когда он с рэпершей alyona alyona записывал совместный трек "Не похожи".

Певцы тогда активно поддерживали связь, поэтому Алена поделилась подробностями о диагнозе коллеги, потому что у нее было подобное состояние. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала ТЕТ.

Alyona Alyona первой записала песню, а после того, как MELOVINA выписали из больницы, он записал свою часть.

Мы много общались. Он делился тем, как он лечится, а я делилась своим уже пройденным лечением. Но у него на самом деле гораздо более сложный диагноз и количество препаратов, которые он принимает, больше. И проблемы со сном. У меня, наоборот, их не было, я спала. И оказывается, сон очень влияет на продуктивность и вообще на все на свете,

– рассказала реперка.

Правда, MELOVIN не раскрывает свой точный диагноз. Он лишь рассказывал, что принимал транквилизаторы. Также ему ставили капельницы.

Что известно о проблемах со здоровьем у alyona alyona?