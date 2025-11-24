В нього складніший діагноз, – alyona alyona висловилась про MELOVINA, який лежав у психлікарні
- MELOVIN був госпіталізований у психлікарню, і його діагноз є складнішим, ніж у alyona alyona.
- Alyona Alyona подолала початкову стадію тривожного розладу за допомогою психолога та психіатра, але останнім часом відчуває апатію через насичений графік та війну.
У вересні MELOVIN потрапив до психлікарні. Як виявилося, госпіталізація артиста збіглася з періодом, коли він з реперкою alyona alyona записував спільний трек "не схожі".
Співаки тоді активно підтримували зв'язок, тож Альона поділилася подробицями про діагноз колеги, бо в неї був подібний стан. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.
Alyona Alyona першою записала пісню, а після того, як MELOVINA виписали з лікарні, він записав свою частину.
Ми багато спілкувалися. Він ділився тим, як він лікується, а я ділилась своїм уже пройденим лікуванням. Але в нього насправді набагато складніший діагноз і кількість препаратів, які він вживає, більша. І проблеми зі сном. У мене, навпаки, їх не було, я спала. І виявляється, сон дуже впливає на продуктивність і взагалі на все на світі,
– розповіла реперка.
Інтерв'ю з alyona alyona: дивіться відео онлайн
Щоправда, MELOVIN не розкриває свій точний діагноз. Він лише розповідав, що приймав транквілізатори. Також йому ставили крапельниці.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям в alyona alyona?
- У листопаді минулого року психіатр діагностував у співачки початкову стадію тривожного розладу, який був наслідком затяжної депресії, що тривала більш ніж півтора року.
- Завдяки підтримці психолога, психіатра та лікуванню alyona alyona змогла впоратись зі своїм депресивним станом і наразі проходить підтримуючу терапію з психологом раз на місяць.
- Втім, останнім часом у виконавиці все частіше з'являється апатія і втома. На її стан впливає насичений графік підготовки до концерту у Палаці спорту, а також складна психологічна ситуація через війну в Україні.