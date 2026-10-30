Alyona Alyona рассказала, почему врачи строго запретили ей сейчас беременеть
Украинская рэперша alyona alyona откровенно призналась, что планирует стать мамой, но пока вынуждена отложить беременность из-за недавней бариатрической операции. Врачи строго запретили 35-летней артистке рожать в ближайшие два года, чтобы дать организму время на полноценное восстановление после уменьшения желудка.
О своих планах по пополнению семьи звезда рассказала подписчикам в инстаграме. Исполнительница поделилась, что всегда мечтала родить двоих малышей до своего 40-летия, однако хирургическое вмешательство внесло серьезные коррективы в эти планы.
Медики предупредили знаменитость о больших рисках для здоровья. По словам артистки, вынашивание ребенка сейчас невозможно из-за потери минералов, изменения процесса усвоения пищи и масштабных трансформаций, которые в настоящее время переживает ее тело.
Как минимум из-за потери минералов. Из-за того, как будет усваиваться пища. Из-за того, что будут заживать раны и с телом будут происходить большие изменения. На самом деле они подчеркнули, что до беременности должно пройти 2 года, чтобы дать организму восстановиться,
– пояснила alyona alyona.
Несмотря на такие строгие рекомендации, рэперша не теряет оптимизма и готова ждать столько, сколько потребуется для полного выздоровления. Она верит, что ее мечта о большой семье обязательно сбудется.
Я, конечно, до 40 хотела двоих. Посмотрим, как сложится жизнь. Может, Бог и муж подарят мне сразу двойню,
– сказала Алёна.
Кстати, в сентябре артистка переехала из Киева в Ивано-Франковскую область, где проживает ее возлюбленный.