Alyona Alyona рассказала, почему врачи строго запретили ей сейчас беременеть

Украинская рэперша alyona alyona откровенно призналась, что планирует стать мамой, но пока вынуждена отложить беременность из-за недавней бариатрической операции. Врачи строго запретили 35-летней артистке рожать в ближайшие два года, чтобы дать организму время на полноценное восстановление после уменьшения желудка.

О своих планах по пополнению семьи звезда рассказала подписчикам в инстаграме. Исполнительница поделилась, что всегда мечтала родить двоих малышей до своего 40-летия, однако хирургическое вмешательство внесло серьезные коррективы в эти планы.

Медики предупредили знаменитость о больших рисках для здоровья. По словам артистки, вынашивание ребенка сейчас невозможно из-за потери минералов, изменения процесса усвоения пищи и масштабных трансформаций, которые в настоящее время переживает ее тело.

Как минимум из-за потери минералов. Из-за того, как будет усваиваться пища. Из-за того, что будут заживать раны и с телом будут происходить большие изменения. На самом деле они подчеркнули, что до беременности должно пройти 2 года, чтобы дать организму восстановиться,

– пояснила alyona alyona.

Несмотря на такие строгие рекомендации, рэперша не теряет оптимизма и готова ждать столько, сколько потребуется для полного выздоровления. Она верит, что ее мечта о большой семье обязательно сбудется.

Я, конечно, до 40 хотела двоих. Посмотрим, как сложится жизнь. Может, Бог и муж подарят мне сразу двойню,

– сказала Алёна.

Alyona Alyona откровенно заговорила о беременности / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, в сентябре артистка переехала из Киева в Ивано-Франковскую область, где проживает ее возлюбленный.