Участница "Супермамы" возмутила своим поведением возле могилы Фарион: резкий ответ дочери лингвиста

Блогершу Анастасию Арбузову раскритиковали после публикаций с Лычаковского кладбища во Львове. Ее пост о памятнике Ирине Фарион возмутил дочь языковеда, а веселое настроение на видео у могилы Степана Гиги вызвало замечания пользователей. Впоследствии участница шоу "Супермамы" объяснила свое поведение.

Во время посещения кладбища Арбузова снимала места захоронения известных украинцев. Показав могилу Ирины Фарион, она опубликовала пост с вопросом, сколько времени потребуется для установки памятника. Блогерша отметила, что ее публикация носит саркастический характер.

Анастасия Арбузова о могиле Ирины Фарион / скриншот из фейсбука

На пост отреагировала дочь лингвистки София Особа. Она объяснила, что создание авторского памятника требует времени, и возмутилась таким обсуждением могилы матери.

Памятник будет. Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И он будет стоять не для вашей оценки или фотографий,

– подчеркнула София.

София Особа о памятнике матери / скриншот из фейсбука

Впоследствии Арбузова для издания "Фокус" пояснила, что ее неправильно поняли. По словам блогерши, после первых кадров с кладбища пользователи начали присылать ей сообщения об отсутствии памятника. Именно на эти замечания она якобы и ответила саркастическим постом.

Анастасия заверила, что не хотела упрекать семью Фарион. Наоборот, считала, что посторонние не должны вмешиваться в этот вопрос. По ее словам, она написала Софии лично, чтобы объяснить свой замысел, но ответа не получила.

Другая часть критики касалась видео у могилы Степана Гиги. В ролике блогерша хвалила ухоженное место захоронения и говорила, что была поклонницей певца. При этом она улыбалась и смеялась, что часть зрителей восприняла как неуважение.

Люди приходят на могилу, чтобы помолиться и вспомнить добрым словом, а не смеяться,

– писали в комментариях.

Анастасия Арбузова на могиле Степана Гиги / скриншот из видео

Арбузова с критикой не согласилась. Она заявила, что по-другому относится к смерти, а ожидание, что на кладбище обязательно нужно плакать, назвала проявлением советского мышления.

Недавно я сама за свой счет похоронила человека, поэтому понимаю, что такое похороны и что такое кладбище,

– сказала блогерша.

Кстати, дочь Ирины Фарион рассказала, куда будут направлены 5 миллионов гривен компенсации от убийцы.