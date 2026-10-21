Участница "Супермамы" возмутила своим поведением возле могилы Фарион: резкий ответ дочери лингвиста
Блогершу Анастасию Арбузову раскритиковали после публикаций с Лычаковского кладбища во Львове. Ее пост о памятнике Ирине Фарион возмутил дочь языковеда, а веселое настроение на видео у могилы Степана Гиги вызвало замечания пользователей. Впоследствии участница шоу "Супермамы" объяснила свое поведение.
Во время посещения кладбища Арбузова снимала места захоронения известных украинцев. Показав могилу Ирины Фарион, она опубликовала пост с вопросом, сколько времени потребуется для установки памятника. Блогерша отметила, что ее публикация носит саркастический характер.
Анастасия Арбузова о могиле Ирины Фарион / скриншот из фейсбука
На пост отреагировала дочь лингвистки София Особа. Она объяснила, что создание авторского памятника требует времени, и возмутилась таким обсуждением могилы матери.
Памятник будет. Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И он будет стоять не для вашей оценки или фотографий,
– подчеркнула София.
София Особа о памятнике матери / скриншот из фейсбука
Впоследствии Арбузова для издания "Фокус" пояснила, что ее неправильно поняли. По словам блогерши, после первых кадров с кладбища пользователи начали присылать ей сообщения об отсутствии памятника. Именно на эти замечания она якобы и ответила саркастическим постом.
Анастасия заверила, что не хотела упрекать семью Фарион. Наоборот, считала, что посторонние не должны вмешиваться в этот вопрос. По ее словам, она написала Софии лично, чтобы объяснить свой замысел, но ответа не получила.
Другая часть критики касалась видео у могилы Степана Гиги. В ролике блогерша хвалила ухоженное место захоронения и говорила, что была поклонницей певца. При этом она улыбалась и смеялась, что часть зрителей восприняла как неуважение.
Люди приходят на могилу, чтобы помолиться и вспомнить добрым словом, а не смеяться,
– писали в комментариях.
Анастасия Арбузова на могиле Степана Гиги / скриншот из видео
Арбузова с критикой не согласилась. Она заявила, что по-другому относится к смерти, а ожидание, что на кладбище обязательно нужно плакать, назвала проявлением советского мышления.
Недавно я сама за свой счет похоронила человека, поэтому понимаю, что такое похороны и что такое кладбище,
– сказала блогерша.
Кстати, дочь Ирины Фарион рассказала, куда будут направлены 5 миллионов гривен компенсации от убийцы.