Выступали в России и дружили с Киркоровым: где сейчас сестры Петрик, которые были на Евровидении

Анастасия и Виктория Петрик – родные сестры, которые в свое время были очень узнаваемыми на украинском телевидении. Обе даже ездили на Евровидение, однако впоследствии все изменилось.

Наиболее негативное влияние на карьеры певиц имело активное сотрудничество с россиянами и выступления в стране-агрессоре после того, как она оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Сегодня они исчезли из сферы публичности. 24 Канал расскажет, что известно о жизни сестер и где они сейчас.

Кто такие сестры Петрик и чем они известны?

Девушки родом из Одессы. В 2008 году Виктория победила в Нацотборе на Детское Евровидение, а на самом конкурсе заняла второе место.

Виктория Петрик – "Матросы" (Детское Евровидение): смотрите видео онлайн

В 2010 году взяла "золото" на "Новой волне". Через шесть лет Виктория пришла уже на взрослый Нацотбор на Евровидение. 18-летнюю певицу обвинили в "звездной болезни", ведь она пренебрежительно относилась к критике членов жюри.

Виктория Петрик (Нацотбор на Евровидение): смотрите видео онлайн

Победить исполнительнице не удалось и после этого она исчезла из публичного пространства. В 2017 году родила сына. Своего любимого она тщательно скрывала, однако публика догадывалась, кто это может быть.

В 2022 году в Одессе задержали 40-летнего мужчину по подозрению в угоне автомобиля. Тогда местные СМИ писали, что задержан – Владимир Андрушкевич, муж Виктории Петрик. Ранее его уже задерживали за кражу, за что он получил судимость.

Виктория Петрик с ребенком и мужем / Фото из сети

Анастасия Петрик, младшая сестра Виктории, в 2012 году победила на Детском Евровидении с песней "Небо". Популярность девушки после такого перфоменса изрядно возросла. Она начала активно выступать в Украине и России.

Анастасия Петрик (Детское Евровидение): смотрите видео онлайн

Также напомним, что о сестрах громче всего заговорили в 2010 году, когда они вместе пришли на кастинг "Украина имеет талант".

Сестры Петрик на кастинге "Україна має талант": смотрите видео онлайн

Летом 2025 года стало известно, что Анастасия выходит замуж. Любимый сделал ей предложение на берегу океана.

Виктория Петрик выходит замуж / Фото из инстаграма певицы

Что связывает сестер с Россией?

Анастасия после 2014 года была очень частой гостьей в России. Она участвовала в различных телевизионных проектах, а также выступала в дуэте с Юлией Савичевой, Филиппом Киркоровым и Владом Соколовским. В 2017 году пришла на шоу Андрея Малахова.

В 2016 году Виктория Петрик дала интервью, где сделала заявление относительно выступлений украинских артистов за границей, в том числе в России.

Артисты могут, несмотря на эту ситуацию, летать в разные страны. У нас был недавно концерт в Москве, мы пели украинские песни и нам аплодировали стоя. Нам говорят, мы не хотим воевать,

– заявила певица.

В 2018 году на своей странице в инстаграме даже поздравляла путиниста Киркорова с днем рождения.

Виктория Петрик поздравляла Киркорова с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Даже с тем, что полномасштабная война продолжается уже 4 года, певицы не удалила это сообщение из соцсетей и не осудила публично российскую агрессию.

Где сейчас Виктория и Анастасия Петрик?

Война не изменила отношение Виктории ко всей ужасной ситуации в стране. Она выставляла сообщение, где поет песни российских артистов, однако наткнулась на критику публики. Сейчас этого видео в инстаграме нет.

Виктория Петрик не осудила российскую агрессию / Скриншот из соцсетей

Сейчас в соцсетях не очень активно. Вместе с сыном проживает в Испании.

Когда началась война, то Анастасия была в Украине. Позже вместе с мамой выехали в США, где их уже ждал отец.

Анастасия Петрик с семьей / Фото из инстаграма

В 2022 году она опубликовала видео, где исполняет гимн Украины. Однако публика так и не услышала прямого осуждения российской агрессии и артистов, с которыми она раньше так близко дружила.

Анастасия Петрик – гимн Украины: смотрите видео онлайн

Вместе с родителями и женихом продолжает жить в США.