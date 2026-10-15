Бывшая участница "ВИА Гры" Кожевникова показала первые фото с дочерью дома после выписки

Бывшую участницу группы "ВИА Гра" Анастасию Кожевникову выписали из роддома вместе с новорожденной дочерью Вивьен.

Певица поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями с выписки и рассказала, как прошли первые дни дома после возвращения из роддома.

Так, Кожевникова показала, как доченька впервые ехала в автокресле.

Дочь Анастасии Кожевниковой / Фото из инстаграма певицы

Дома артистку и дочь ждала празднично украшенная шариками квартира. К их возвращению жилище подготовили, а Анастасию поздравили с рождением малышки многочисленными букетами цветов.

Анастасия Кожевникова показала цветы, которые ей подарили в честь рождения дочери / Фото из инстаграма певицы



Анастасия Кожевникова дома с дочерью / Фото из инстаграма певицы

В то же время после выписки маме с дочкой пришлось снова посетить больницу. Как рассказала Анастасия, на следующий день они вернулись в медицинское учреждение из-за повышенного уровня билирубина у новорожденной. Сейчас маленькая Вивьен уже дома, однако ей по-прежнему требуется фототерапия, которая помогает снизить уровень билирубина.

Дочь Анастасии Кожевниковой / Фото из инстаграма певицы

Неделю как я родила. Она пролетела очень быстро. Непросто, честно говоря: первые четыре дня – как зомби,

– призналась артистка.

Анастасия Кожевникова рассказала о самочувствии после родов / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, дочь Анастасии Кожевниковой появилась на свет 7 октября 2026 года. Ранее певица рассказала о сложных родах.