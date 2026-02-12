Известная блогерша Анастасия Маркив объявила пол ребенка

Блогерша Анастасия Маркив объявила пол будущего ребенка. У девушки и ее возлюбленного родится мальчик.

Об этом Маркив сообщила на своей странице в инстаграме. Блогерша не стала тянуть интригу.

Анастасия Маркив поделилась, что некоторые люди обращали внимание на форму живота и говорили, что родится мальчик, другие делали выводы по вкусовым предпочтениям блогерши и думали, что на свет появится девочка.

Сама же Маркив призналась, что всю жизнь была уверена, что родит дочь, а во время беременности вообще не чувствовала, кто у нее в животе. В конце концов, оказалось, что Анастасия станет мамой сына. Блогерша узнала пол первенца с помощью торта – когда она разрезала его, там был крем синего цвета.

