Show24 Украинские звезды Анастасия Нестеренко подтвердила разрыв с Темляком после громкого скандала с насилием
14 апреля, 10:32
София Хомишин
Основні тези
  • Анастасия Нестеренко подтвердила разрыв с Константином Темляком после обвинений в насилии и развращении несовершеннолетних.
  • Нестеренко отметила, что в их отношениях не было физического или эмоционального насилия, но открытие правды стало болезненным опытом.

В августе 2025 года в сети вспыхнул скандал вокруг украинского актера и военнослужащего Константина Темляка – его обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних.

На этом фоне появились слухи о разрыве с женой Анастасией Нестеренко, которые она на днях подтвердила в видео в тиктоке.

Актриса поделилась рефлексией об отношениях и вспомнила бывшего мужа – таким образом фактически подтвердив разрыв с Константином Темляком.

Я поняла, что бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. Я не закрываю эту свою потребность сама. Возможно, я скучаю не по нему, не по нашим отношениям, не по себе рядом с ним, а именно по этой своей закрытой потребностью, 
– отметила Анастасия.

Что известно об отношениях Анастасии и Кости?

  • Пара поженилась в августе 2024 года в Харькове, а уже в апреле того же года Темляк вступил в ряды ВСУ.
  • Анастасия и Константин иногда делились совместными публикациями в соцсетях, также вместе появились в клипе на трек Jerry Heil и YARMAK "С какого ты этажа неба?". Однако ролик после скандала удалили.
  • Нестеренко отмечала, что в их отношениях с Темляком не было физического или эмоционального насилия, хотя признавалась, что открытие неприятной правды о близком человеке стало для нее болезненным опытом.