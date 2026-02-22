Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова выходит замуж
- Анастасия Оруджова объявила о помолвке с Русланом Зарбалиевым через Instagram, показав обручальное кольцо.
- Помолвка состоялась в кругу самых близких, влюбленных поздравили известные украинские личности, такие как Александра Зарицкая и Анна Саливанчук.
Участница команды "Трио разные" и телешоу "Женский квартал" Анастасия Оруджова поделилась приятной новостью. Актриса сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного Руслана.
О помолвке с Русланом Анастасия рассказала в инстаграме. Она показала обручальное кольцо, которое подарил избранник.
Тоже интересно MELOVIN снова в центре внимания: что известно о его последних отношениях и почему их называют пиаром
Анастасия Оруджова опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых позирует с Русланом Зарбалиевым. Мужчина работает ведущим, сценаристом и юмористом. На фотографиях можно увидеть кольцо, которое он подарил любимой.
Так,
– коротко подписала фото Оруджова.
Анастасия Оруджова с женихом / фото Марта Адамчук
В комментариях под заметкой Алексей Дурнев спросил у Анастасии, когда Руслан ей сделал предложение. Актриса ответила, что они обручились в кругу родных.
Влюбленных поздравили солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Анна Саливанчук, блогер Даша Кубик, певец Вадим Олейник, ведущая Валерия Товстолес и другие.
Что известно об отношениях Анастасии и Руслана?
В интервью Маше Ефросининой, что вышло в ноябре 2024 года, Анастасия Оруджова рассказала, что это ее первые серьезные отношения. Актриса также призналась, что их история начиналась тяжело.
Анастасия делилась, что Руслан поддерживает ее во всем и заботится. Знаменитость добавила, что они уважают "загоны" друг друга.
На тот момент пара уже жила вместе. Влюбленные столкнулись с определенными бытовыми проблемами. Дело в том, что Анастасия любит чистоту и порядок, а Руслан разбрасывает свои вещи.