22 февраля, 09:59
2

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова выходит замуж

Мария Примыч
Основні тези
  • Анастасия Оруджова объявила о помолвке с Русланом Зарбалиевым через Instagram, показав обручальное кольцо.
  • Помолвка состоялась в кругу самых близких, влюбленных поздравили известные украинские личности, такие как Александра Зарицкая и Анна Саливанчук.

Участница команды "Трио разные" и телешоу "Женский квартал" Анастасия Оруджова поделилась приятной новостью. Актриса сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного Руслана.

О помолвке с Русланом Анастасия рассказала в инстаграме. Она показала обручальное кольцо, которое подарил избранник.

Анастасия Оруджова опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых позирует с Русланом Зарбалиевым. Мужчина работает ведущим, сценаристом и юмористом. На фотографиях можно увидеть кольцо, которое он подарил любимой.

Так, 
– коротко подписала фото Оруджова.

Анастасия Оруджова с женихом / фото Марта Адамчук

 

 

В комментариях под заметкой Алексей Дурнев спросил у Анастасии, когда Руслан ей сделал предложение. Актриса ответила, что они обручились в кругу родных.

Оруджова ответила на комментарий Дурнева / Скриншот из инстаграма

Влюбленных поздравили солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Анна Саливанчук, блогер Даша Кубик, певец Вадим Олейник, ведущая Валерия Товстолес и другие.

Что известно об отношениях Анастасии и Руслана?

  • В интервью Маше Ефросининой, что вышло в ноябре 2024 года, Анастасия Оруджова рассказала, что это ее первые серьезные отношения. Актриса также призналась, что их история начиналась тяжело.

  • Анастасия делилась, что Руслан поддерживает ее во всем и заботится. Знаменитость добавила, что они уважают "загоны" друг друга.

  • На тот момент пара уже жила вместе. Влюбленные столкнулись с определенными бытовыми проблемами. Дело в том, что Анастасия любит чистоту и порядок, а Руслан разбрасывает свои вещи.