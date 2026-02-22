Про заручини з Русланом Анастасія розповіла в інстаграмі. Вона показала обручку, яку подарував обранець.
Анастасія Оруджова опублікувала серію чорно-білих фотографій, на яких позує з Русланом Зарбалієвим. Чоловік працює ведучим, сценаристом та гумористом. На світлинах можна побачити каблучку, яку він подарував коханій.
Так,
– коротко підписала фото Оруджова.
Анастасія Оруджова з нареченим / фото Марта Адамчук
У коментарях під дописом Олексій Дурнєв запитав в Анастасії, коли Руслан їй освідчився. Акторка відповіла, що вони заручилися у колі найрідніших.
Оруджова відповіла на коментар Дурнєва / Скриншот з інстаграму
Закоханих привітали солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, акторка Анна Саліванчук, блогерка Даша Кубік, співак Вадим Олійник, ведуча Валерія Товстолєс та інші.
Що відомо про стосунки Анастасії та Руслана?
В інтерв'ю Маші Єфросиніній, що вийшло в листопаді 2024 року, Анастасія Оруджова розповіла, що це її перші серйозні стосунки. Акторка також зізналась, що їхня історія починалась важко.
Анастасія ділилась, що Руслан підтримує її у всьому та піклується. Знаменитість додала, що вони поважають "загони" одне одного.
На той момент пара вже жила разом. Закохані зіштовхнулись з певними побутовими проблемами. Річ у тім, що Анастасія любить чистоту і порядок, а Руслан розкидає свої речі.