О помолвке с Русланом Анастасия рассказала в инстаграме. Она показала обручальное кольцо, которое подарил избранник.

Анастасия Оруджова опубликовала серию черно-белых фотографий, на которых позирует с Русланом Зарбалиевым. Мужчина работает ведущим, сценаристом и юмористом. На фотографиях можно увидеть кольцо, которое он подарил любимой.

Так,

– коротко подписала фото Оруджова.

Анастасия Оруджова с женихом / фото Марта Адамчук

В комментариях под заметкой Алексей Дурнев спросил у Анастасии, когда Руслан ей сделал предложение. Актриса ответила, что они обручились в кругу родных.

Оруджова ответила на комментарий Дурнева / Скриншот из инстаграма

Влюбленных поздравили солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Анна Саливанчук, блогер Даша Кубик, певец Вадим Олейник, ведущая Валерия Товстолес и другие.

Что известно об отношениях Анастасии и Руслана?