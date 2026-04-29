Это самая большая тупость, – Приходько сделала заявление после отмены концерта в Черновцах

Певица Анастасия Приходько попала в скандал из-за языкового вопроса. Из-за общения на русском в Черновцах отменили ее концерт – артистка отреагировала.

Анастасия Приходько опубликовала сообщение в фейсбуке, в котором обратилась к публике. Певица заявила, что не собирается подстраиваться под других.

К слову Анатолий Анатолич публично посмеялся над Приходько за ее позицию относительно русского языка

Артистка поделилась, что удивлена тем, как дискуссии и споры в сети превратились в "уничтожение". Приходько считает, что люди стали "бросаться на тех, кто рядом" и забыли о настоящем враге.

Сегодня вам не так сказали слово – и все, человек уже "не свой", не разговаривает только на украинском значит "враг". Серьезно? Да пока вы тут меряетесь "правильностью" – вы просто делаете работу за тех, кто реально хочет нас развалить,

– написала Приходько.

Певица заявила, что не может нравиться всем, поэтому не собирается "подстраиваться под толпу".

"Я – на своем месте. И я – за свою страну. И если для кого-то этого мало – это уже ваша проблема, не моя. Потому что самая большая тупость сейчас – это искать врагов среди своих", – подытожила артистка.



Анастасия Приходько / Фото из фейсбука Анастасии Приходько

Что известно о скандале с Анастасией Приходько?

Во время полномасштабного вторжения певица не скрывает, что терпит русский язык и продолжает на нем общаться как в быту, так и в публичном пространстве.

Анастасия Приходько также выбирает язык врага, когда дает интервью. В одном из последних разговоров с журналистами артистка заявила, что она общается "на киевском русском языке", потому что, по ее мнению, русский в Украине и России – абсолютно разные. Приходько считает, что не нарушает закон Украины.

Исполнительница к тому же недавно завела страницу в тредсе, где сделала два подобных сообщения на украинском и русском языках, что снова спровоцировало критику в ее сторону.

После этого высказывания Культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука, что в Черновцах, отказался проводить концерт Анастасии Приходько. Представитель певицы подтвердил – мероприятия не будет.