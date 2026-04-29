Анастасія Приходько опублікувала допис у фейсбуці, в якому звернулася до публіки. Співачка заявила, що не збирається підлаштовуватися під інших.

До слова Анатолій Анатоліч публічно поглузував з Приходько за її позицію щодо російської мови

Артистка поділилась, що здивована тим, як дискусії та суперечки в мережі перетворилися на "знищення". Приходько вважає, що люди стали "кидатися на тих, хто поруч" та забули про справжнього ворога.

Сьогодні вам не так сказали слово – і все, людина вже "не своя", не розмовляє тільки українською значить "ворог". Серйозно? Та поки ви тут міряєтесь "правильністю" – ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити,

– написала Приходько.

Співачка заявила, що не може подобатися всім, тому не збирається "підлаштовуватися під натовп".

"Я – на своєму місці. І я – за свою країну. І якщо для когось цього мало – це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз – це шукати ворогів серед своїх", – підсумувала артистка.



Що відомо про скандал з Анастасією Приходько?

Під час повномасштабного вторгнення співачка не приховує, що толерує російську мову та продовжує нею спілкуватися як у побуті, так і в публічному просторі.

Анастасія Приходько також обирає мову ворога, коли дає інтерв'ю. В одній з останніх розмов з журналістами артистка заявила, що вона спілкується "київською російською мовою", бо, на її думку, російська в Україні та Росії – абсолютно різні. Приходько вважає, що не порушує закон України.

Виконавиця до того ж нещодавно завела сторінку в тредсі, де зробила два подібні дописи українською та російською мовами, що знову спровокувало критику в її бік.

Після цього висловлювання Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, що в Чернівцях, відмовився проводити концерт Анастасії Приходько. Представник співачки підтвердив – заходу не буде.