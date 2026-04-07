Шоумен поділився відео на своїй сторінці в інстаграмі. Це пародія на нещодавнє інтерв'ю артистки, яке вона дала для ютуб-каналі "РБК-Україна LIFE".

Анатолій Анатоліч перевтілився в Анастасію Приходько, одягнувши чорну перуку та підібравши схожі сонцезахисні окуляри. Він з іронією гіперболізував аргументи та фрази, які використовувала співачка щодо російської мови.

Наприклад, шоумен пожартував про слова співачки щодо "київського діалекту", який начебто відрізняється від російської так, як британська та американська англійська. Також не забув про різкі висловлювання Приходько в бік інтерв'юерки.

Дивись, малюк, мені українською важко говорити. Російською ллється пісня, а українською – важко. Я корінна киянка, народилася і прожила в центрі. У мене була лише російська мова. У школі була російська мова і література, була й українська мова, але російською,

– сказав Анатоліч у ролі Приходько.

У відео ведучий з'явився в образі самого себе та сказав, що також тривалий час перебував у російськомовному оточенні, але зміг перейти на українську мову. "Приходько" його перебила зі словами: "Ж*пі слова не давали".

У підписі до відео Анатолій Анатолій написав, що цим гумористичним роликом за одну хвилину передав весь сенс двогодинного інтерв'ю Анастасії Приходько.

Яка позиція в Анастасії Приходько щодо російської мови?

Хоч співачка засуджує Росію, зрадників та тих зірок, що втекли з України, останнім часом щодо мови вона не така однозначна. В деяких інтерв'ю Анастасія Приходько спілкується російською і пояснює це тим, що навчалась цією мовою. Артистка каже, що не винна в тому, що політики не просували українську раніше.

У новому інтерв'ю Приходько сказала, що не може повністю перейти на українську через обмежений словниковий запас. Так само їй важко писати пісні українською.

Зараз вона користується обома мовами. Також зірка щоразу підкреслює, що не порушує законів України.