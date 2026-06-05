Мне мало внимания, – звезда "Тихой Навы" откровенно рассказала об отношениях с женихом-военным

Украинская актриса Анастасия Пустовит откровенно рассказала о своей личной жизни. Избранник звезды сериала "Тихая Нава" – военный, поэтому влюбленные редко видятся.

Пустовит скрывает имя возлюбленного, ведь таково требование его службы, она не хочет подвергать мужчину опасности. Об этом актриса рассказала в интервью Маши Ефросининой.

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Анастасия Пустовит рассказала, что ее возлюбленный не стремится к публичности, да и сама актриса не хочет говорить о личной жизни. По словам девушки, она может быть откровенной в других темах.

Публичность – это очень трудно. И должно быть где-то такое место у тебя, где у тебя нет публичности. Я не хочу видеть в своей постели дополнительных людей, скажем так,

– объяснила Пустовит.

Мужчина сделал предложение Анастасии в мае 2026 года, однако они еще не женаты. Актриса познакомилась со своим будущим женихом незадолго до начала полномасштабного вторжения.

Я прекрасно понимала, что будет война. Мы об этом с ним говорили. И я подумала: "Ну, почему тогда, когда я нашла нормального мужчину?" Он щедрый, спокойный, уравновешенный, добрый. Он очень любит животных,

– рассказала Анастасия.

До полномасштабного вторжения любимый Пустовит работал в рекламной сфере, а 26 февраля 2022 года мобилизовался. Актриса поделилась, что они любят вместе обсуждать фильмы и ходить в кино. Также девушка приглашает жениха на спектакли, в которых играет, а он по возможности приходит.

Решение любимого стать на защиту Украины не стало для Анастасии неожиданностью, ведь еще до 24 февраля 2022 года они обсуждали этот вопрос. В то же время актриса отметила, что бойфренд не советовался с ней, ведь на тот момент их отношения еще не были настолько серьезными. Пара только планировала съехаться.

Но я его понимаю. Во-первых, что бы я не говорила, это никак не повлияло бы. Во-вторых, вряд ли я что-то говорила бы. В-третьих, это его собственный выбор. Где заканчивается твоя свобода, начинается свобода другого человека, и эту свободу надо уважать,

– подчеркнула актриса.

Пустовит отметила, что строить отношения на расстоянии сложно. Актриса призналась, что они могут поссориться из-за того, что жених уделяет ей недостаточно внимания.

Мне мало внимания. Я хочу больше. Но он на самом деле очень старается. Каждый день пишет, я каждый день пишу. Мы каждый день общаемся. Он первый человек, который узнает обо всем в моей жизни,

– добавила она.

Анастасия старается приезжать к любимому, когда есть свободное время. Несмотря на войну, влюбленные планируют совместное будущее, например, собираются вместе в отпуск.

Пара хочет детей, но Пустовит боится беременеть во время войны.

У меня есть страх рожать детей в войну. Я не хочу рожать сама. Я не хочу носить сама. Мне надо, чтобы он был рядом. Я хочу, чтобы у моих детей с их отцом была крепкая связь. Для меня это важно. Я хочу, чтобы отец участвовал в воспитании детей,

– отметила Анастасия.

Интервью с Анастасией Пустовит: смотрите видео онлайн

Что нужно знать об Анастасии Пустовит?

Анастасия Пустовит родилась в городе Скадовск на Херсонщине. Впоследствии семья перебралась в поселок Немешаево, что в Бучанском районе Киевской области.

В 2018 году актриса закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидении имени Ивана Карпенко-Карого. Она работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Пустовит известна по ролям в фильмах "Когда падают деревья", "Между нами" и "БожеВільні". Также она снялась в сериалах "Первые ласточки. Зависимые", "Тихая Нава", "Возвращение".