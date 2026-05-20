Анастасия Пустовит намекнула на помолвку с любимым-военным и засветила кольцо

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит заинтриговала новым фото, на котором засветила кольцо на безымянном пальце. Звезда намекнула, что выходит замуж за любимого-военного.

Актриса опубликовала в инстаграм-сториз на своей странице кадр с Каннского кинофестиваля, где состоялась премьера фильма "Весна".

Анастасия Пустовит показалась в минималистичном черном платье с полупрозрачными перчатками. На безымянном пальце актрисы виднелось украшение, очень напоминающее обручальное кольцо. Анастасия Пустовит в подписи к фото намекнула, что обручилась с любимым.

Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус,

– написала звезда.



Анастасия Пустовит намекнула на помолвку / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, что недавно Анастасия Пустовит рассказывала о планах на свадьбу с любимым. Около 5 лет она находится в отношениях с военнослужащим. Несмотря на войну и расстояние они стараются не терять контакт. Однако о браке серьезно не думали.

"Я не знаю. Думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Относительно женитьбы, я думаю, всему свое время", – говорила Анастасия Пустовит в интервью "РБК-Украина".

Что известно об Анастасии Пустовит?

Анастасия Пустовит – известная украинская актриса театра и кино. Родилась в Скадовске на Херсонщине, впоследствии ее семья переехала в поселок Немешаево Киевской области.

В 2018 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Еще во время учебы начала сниматься в кино – фильмах и сериалах.

Среди ее последних работ: "БожеВильные", "Вперед, брат", "Тихая Нава". Также Анастасия Пустовит является общественной активисткой и волонтером. В марте этого года она получила награду от президента Украины – орден "За заслуги" III степени.