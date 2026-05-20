Акторка опублікувала в інстаграм-сторіз на своїй сторінці кадр з Каннського кінофестивалю, де відбулась прем'єра фільму "Весна".

Анастасія Пустовіт показалась у мінімалістичній чорній сукні з напівпрозорими рукавичками. На безіменному пальці акторки виднілася прикраса, що дуже нагадувала обручку. Анастасія Пустовіт у підписі до фото натякнула, що заручилась з коханим.

Відпустка і Канни відбулись. Як і новий статус,

– написала зірка.

Анастасія Пустовіт натякнула на заручини / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що нещодавно Анастасія Пустовіт розповідала про плани на весілля з коханим. Близько 5 років вона перебуває у стосунках з військовослужбовцем. Попри війну та відстань вони намагаються не втрачати контакт. Однак про шлюб серйозно не думали.

"Я не знаю. Думаю, він і сам до кінця не знає. Він дуже сильно втомився. Щодо одруження, я думаю, всьому свій час", – казала Анастасія Пустовіт в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що відомо про Анастасію Пустовіт?

Анастасія Пустовіт – відома українська акторка театру та кіно. Народилась у Скадовську на Херсовщині, згодом її родина переїхала до селища Немішаєве Київської області.

У 2018 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Ще під час навчання почала зніматися в кіно – фільмах і серіалах.

Серед її останніх робіт: "БожеВільні", "Уперед, брате", "Тиха Нава". Також Анастасія Пустовіт є громадською активісткою і волонтеркою. У березні цього року вона здобула нагороду від президента України – орден "За заслуги" III ступеня.