Хотелось бы чаще видеться: Анатолий Анатолич отреагировал на слухи о поездках к Владу Яме в США

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал публичные обвинения в связи с тем, что он имеет тесное общение с хореографом Владом Ямой. Шоумен разложил все по полочкам и откровенно объяснил, действительно ли он приезжает в гости к своему куму.

Недавно вокруг телеведущего разгорелась новая дискуссия. Поводом послужили слова супруги Владимира Остапчука Екатерины, которая в разгар конфликта заявила, что Анатолич якобы регулярно бывает в гостях у Влада Ямы за океаном. Чтобы остановить распространение ложной информации, шоумен решил лично прояснить ситуацию.

Как выяснилось, родственники не виделись уже около трех лет и сейчас практически не поддерживают связь. В комментарии портала BLIK.ua ведущий отметил, что не испытывает личной вражды к танцору и даже был бы не против возобновить дружеское общение, однако специально о нем не напоминает.

Мы виделись 3 года назад. Не общаемся, я бы хотел чаще видеться. Он там живет, строит карьеру. Никто о нем новости не пишет. Когда меня спрашивают, я могу ответить,

– пояснил Анатолич.

Анатолий Анатолич и Влад Яма / фото из инстаграма

Подобный подход шоумен демонстрирует и в отношении своей кумы – певицы Светланы Лободы. Он подчеркнул, что не собирается искусственно привлекать внимание к артистам за рубежом. Главным критерием оценки для него остается их конкретная помощь государству.

Моя позиция в отношении тех, кто уехал, – если они помогают Украине, я очень благодарен. Если они просто там живут, то пусть живут. Это их выбор. Я его не осуждаю, но у меня другой выбор,

– подчеркнул телеведущий.

Анатолий Анатолич с Лободой / фото из инстаграма

Интересно, что ранее риторика шоумена в отношении хореографа была значительно жестче. Еще в 2024 году он откровенно осуждал оторванность Ямы от украинских реалий и отказывался оправдывать его действия, несмотря на родственные связи.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Влад Яма вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты. За океаном хореограф продолжает строить профессиональную карьеру, что регулярно вызывает волну возмущения и критики среди украинцев.

Влад Яма с женой в США / фото из инстаграма

По словам Анатолия Анатолича, блокировка его Владимиром Остапчуком в социальной сети стала полной неожиданностью. Шоумен утверждает, что они даже не ссорились, поэтому заподозрил в этом поступке Екатерину Остапчук.

